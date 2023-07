La UTA avisó que el paro de colectivos se puede levantar "ya mismo" si les abonan lo acordado

“Estamos esperando que los empresarios nos digan el aumento, estamos en retención de tareas”, expresó en dirigente en C5N . Esta medida comenzó porque no abonaron los sueldos y, como no podía haber conciliación obligatoria, solo se levanta si queda abonada la deuda.

Consideró que la culpa es de los empresarios: “Lo están confundiendo y nos están llevando a nosotros una medida cuando nosotros estamos haciendo un pedido que corresponde por cumplimiento de la ley”

Y agregó: “Si nos llaman ellos, en dos minutos estamos para una solución. Acá el responsable con nosotros es el empresario. Nos quieren usar como rehenes a nosotros y a los usuarios. Exigíamos la plata que nos corresponde y estamos esperando la plata que nos dio el Gobierno”.

Paro de colectivos

La ministra Kelly Olmos aseguró que esto se trataba de un lock out patronal: “Comparto con ella, somos rehenes. Estamos pidiendo nuestro salario. Esta cosa no es de los trabajadores. Encontremos una solución. Puede ser que haya deudas, pero nosotros no tenemos nada que ver”.

“Claro que estamos para que se levante el paro, no estamos para eso. Tenemos familias que viajan, a nosotros nos llaman en dos minutos y estamos. Si las empresas ponen el dinero, se levanta el paro. No es un paro, es retención de tareas”, concluyó.

No se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos por el paro de colectivos y trenes

En medio del caos que se vive en la zona del AMBA a partir del paro nacional de colectivos y el paro del Tren Sarmiento que todavía no ha sido levantado, la ministra de Trabajo Kelly Olmos aseguró que no se les descontará el presentismo a quienes no puedan llegar a sus trabajos.

La funcionaria habló de un "lock out patronal" y explicó la situación puntual que sucede con los colectivos: "Se agotó la etapa de la paritaria, hubo una resolución conjunta de trabajo y transporte en junio de un aumento en abril, mayo y junio".