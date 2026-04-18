La reflexión de Platón: "El sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo"

Hace más de dos mil años, el filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, dejó lo que pareciera una advertencia que describe con asombrosa exactitud la dinámica de las redes sociales y el debate público contemporáneo: “El sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo”.
Esta sentencia no es una simple crítica al ruido, sino un análisis profundo sobre la naturaleza del lenguaje. Para el filósofo, la palabra no debe ser un vehículo para el ego ni una herramienta para llenar vacíos, sino un instrumento al servicio de la verdad y el conocimiento.
Cuál es la diferencia clave entre hablar y comunicar, según Platón
Para Platón, la diferencia entre quien habla con sabiduría y quien lo hace por necedad radica en la intencionalidad. Mientras que el sabio utiliza el lenguaje para extraer una verdad o compartir un conocimiento valioso, el "necio" —término que en la filosofía clásica se refiere a aquel que carece de discernimiento— utiliza la palabra como una necesidad biológica o social, un impulso que no puede (o no quiere) controlar.
La clave está en la relación con el logos, es decir, la razón. El sabio comunica, ya que palabra nace de una reflexión previa. Cuando este abre la boca, es porque el contenido de su mensaje tiene un valor que merece ser compartido. Su objetivo no es destacar, sino “iluminar” al otro.
Mientras que el necio "habla por hablar". Para este perfil, el acto de emitir sonido o texto es un fin en sí mismo. Su necesidad no es comunicar una verdad, sino confirmar su propia existencia, evitar el silencio o validar su posición en un grupo. Es una compulsión externa, no un propósito interno.
En la actualidad, la presión por "tener una voz" es tal que empuja a muchos a la necedad: si no opinamos, no existimos. En este sentido, el silencio, lejos de ser una debilidad, es el espacio necesario para la gestación del pensamiento. Hablar solo cuando hay algo sustancial que aportar es un ejercicio de disciplina mental que nos aleja del ruido constante y nos acerca, paso a paso, a una comunicación más humana y genuina.