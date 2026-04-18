La reflexión de Platón: "El sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo" En la filosofía platónica, el silencio no es ausencia de pensamiento, sino un espacio necesario para la reflexión y la escucha activa. Su máxima resuena en la actualidad. Por + Seguir en







EL filósofo griego es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia de la humanidad. Redes sociales

El filósofo griego Platón sostenía que "el sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo" Según su pensamiento, el sabio sabe que no siempre es necesario hablar. El sabio prioriza el peso de sus ideas, mientras que el necio prioriza el acto de hablar por sí mismo. En muchas ocasiones, la compulsión por "decir algo" suele esconder una inseguridad profunda. En la era de la sobreestimulación digital, donde la inmediatez nos empuja a opinar sobre cualquier tema y el silencio se cuestiona o se critica, una máxima atribuida a Platón resuena con vigencia.

Hace más de dos mil años, el filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, dejó lo que pareciera una advertencia que describe con asombrosa exactitud la dinámica de las redes sociales y el debate público contemporáneo: “El sabio habla porque tiene algo que decir; el necio, porque tiene que decir algo”.

Esta sentencia no es una simple crítica al ruido, sino un análisis profundo sobre la naturaleza del lenguaje. Para el filósofo, la palabra no debe ser un vehículo para el ego ni una herramienta para llenar vacíos, sino un instrumento al servicio de la verdad y el conocimiento.

Cuál es la diferencia clave entre hablar y comunicar, según Platón Platón Para Platón, la diferencia entre quien habla con sabiduría y quien lo hace por necedad radica en la intencionalidad. Mientras que el sabio utiliza el lenguaje para extraer una verdad o compartir un conocimiento valioso, el "necio" —término que en la filosofía clásica se refiere a aquel que carece de discernimiento— utiliza la palabra como una necesidad biológica o social, un impulso que no puede (o no quiere) controlar.

La clave está en la relación con el logos, es decir, la razón. El sabio comunica, ya que palabra nace de una reflexión previa. Cuando este abre la boca, es porque el contenido de su mensaje tiene un valor que merece ser compartido. Su objetivo no es destacar, sino “iluminar” al otro.