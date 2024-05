La Policía reprimió a manifestantes en el centro de Córdoba cerca de donde será el acto de Milei

Los incidentes se produjeron sobre las calles Vélez Sarsfield y 27 de Abril, lugar donde diversos agrupaciones sociales decidieron manifestarse en contra del arribo del jefe de Estado a la provincia por la fecha patria.

El jefe del operativo informó a C5N que "mientras no quieran ingresar al perímetro de seguridad que no pueden ingresar está todo bien. Vamos a evitar que lleguen a donde no queremos que lo hagan"."El público puede llegar directamente a la plaza para ver el acto pero esto no lo vamos a permitir", agregó.

Por su parte, una de las personas que se acercó a manifestar al lugar cuestionó al Presidente al señalar: "Este tipo se piensa que gobernar un país es manejar una empresa multinacional y eso es totalmente distinto. Estoy muy enojada y agradecida porque son el único medio que están mostrando esto".

Los incidentes en el centro de Córdoba ocurren en la misma jornada donde trabajadores de ATE y CTA provincial se manifestaron cortando de manera parcial los accesos al aeroparque de la provincia. Allí también fueron reprimidos por miembros de la Gendarmería quienes con balas de goma y enfrentándose cara a cara con los manifestantes lograron dispersar el lugar.