La ONU será sede de la V Cumbre Transatlántica de Políticos Provida

Los invitados de la Red son altos funcionarios gubernamentales, legisladores y articuladores políticos y cívicos de más de 30 países y de muy diversas culturas, todos protagonistas a nivel global o local en el avance de la agenda de valores fundamentales.

Lola Velarde, directora ejecutiva de la Red, subraya que en la DUDH hay un reconocimiento explícito al derecho a la vida (artículo 3), a la protección que debe darse a la familia, a la maternidad y a la infancia (artículos 16, 23 y 25); al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos (artículo 26); a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión (artículos 18 y 19).

“Celebrar esos derechos fundamentales y afirmarlos en la ONU es especialmente relevante porque actualmente están siendo socavados e incluso vulnerados en nombre de supuestos nuevos derechos, que ni forman parte de la DUDH, ni son universalmente reconocidos”, advierte.

Diversas voces, de las más variadas culturas

El conjunto de conferencistas de la Cumbre integra un mosaico de culturas y un coro de voces con distintos matices, entre ellos están: Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; Uju Kennedy-Ohanenye, ministra para Asuntos de la Mujer de Nigeria, Ito Bisonó, ministro para la Industria y Comercio de República Dominicana; Erwin Ronquillo, ministro de Protección a la Niñez de Ecuador; y Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. Ellos dialogarán sobre la actualidad de la Declaración Universal de 1948 (DUDH).

Para abordar los derechos consagrados en los diversos artículos de la DUDH intervendrán Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; Kinga Gál y Margarita de la Pisa, miembros del Parlamento Europeo por Hungría y España, respectivamente; Germán Blanco, senador de Colombia; los parlamentarios Lucy Akello, de Uganda; Päivi Räsänen, de Finlandia; y Kerri Seekins-Crowe, de Estados Unidos; Stephen Bartulica, de Croacia; Santiago Santurio, de Argentina; Nikolás Ferreira, de Brasil; Ashems Songwe, de Malawi; Hafid El-Hachimi, de Marruecos, oficial de la Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos de la Organización de Cooperación Islámica; y el eslovaco Jan Figel, que trabajó como enviado especial de la Unión Europea para la libertad religiosa y de creencias.

También tomarán la palabra Eduardo Verastegui, productor de la película ‘Sonido de Libertad‘ y precandidato presidencial en México; Lila Rose, presidente de Live Action; Valerie Huber, promotora de la Declaración de Consenso de Ginebra y presidente de Institute for Women’s Health; Sharon Slater, presidente de Family Watch International; Dawn Hawkins, directora ejecutiva de International Centre on Sexual Exploitation; Neydy Casillas, vicepresidente de asuntos internacionales del Global Center for Human Rights, Austin Ruse, presidente de C-Fam; Peter Torcsi, director de operaciones del Center for Fundamental Rights; Ángela Gandra, presidente del Instituto Ives Gandra y exsecretaria nacional de Familia de Brasil; y Bernardo Larraín, promotor de la Declaración de Casablanca, entre otros.

Dos análisis sobre la situación actual, desde ópticas complementarias serán presentados por Ádám Kavecsánszki, presidente de la Fundación para una Hungría Cívica; y Brett Schaefer, investigador de Heritage Foundation. Mariam Ibraheem, de Sudán, condenada a muerte por casarse con un cristiano; y Rodrigo Iván Cortés, de México, perseguido judicialmente a causa de sus convicciones, compartirán sus casos.

Cabe señalar que Argentina estará representada con la participación de Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén y Nicolás Mayoraz, diputado Provincial por Santa Fe; y como conferencista participará Santiago Santurio, recientemente electo diputado nacional.

En alianza

La Cumbre se realiza gracias al copatrocinio de nuestras organizaciones aliadas: The Heritage Foundation, Center for Fundamental Rights, Foundation for a Civic Hungary, Global Center for Human Rights, International Centre on Sexual Exploitation, Family Watch International, C-Fam, ADF International, The Institute for Women’s Health, International Organization for the Family, y Talenting Group. Todas son entidades que trabajan para el respeto de la dignidad humana y la promoción de los valores fundamentales en diversas áreas.

La PNfV es una red internacional de políticos activamente comprometidos con la promoción y la defensa de la vida, la familia y las libertades. Las Cumbres Transatlánticas son una piedra fundamental para la Red. En ellas se reúnen presencialmente políticos y líderes cívicos de Europa, América y África para estrechar lazos, compartir casos exitosos y mejores prácticas, y construir agendas conjuntas. Se celebran, normalmente, cada dos años.

La primera Cumbre se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, New York, en 2014; le siguieron otras en el Parlamento Europeo, Bruselas, en 2017; en el Capitolio de Colombia, Bogotá, en 2019; y en la Academia Húngara de las Ciencias, Budapest, el año pasado.