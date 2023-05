La Mole Moli reconoció que golpeó a su mujer en medio de una denuncia por violencia de género

"Hubo muchas acusaciones, como la de Viviana Pereyra. Yo tenía cuatro cargos y tres ya fueron absueltos por una jueza. Ahora el fiscal pidió que del cuarto también saliera absuelto. Todo lo que dijo ella y Alejandro Corzo salió en todos los medios de comunicación, difamándome y ensuciándome”, apuntó muy molesto.

Cabe señalar que en enero Marta Galiano solicitó una restricción de acercamiento luego de haber discutido con su esposo, a quien le imputaron "lesiones leves calificadas y amenazas reiteradas". Pero unos días después, Galiano aseguró que mintió al decir que su esposo la había agredido y se mostró arrepentida en los medios de comunicación.

"Después de la restricción, cuando nos juntamos con ella y la familia a tomar mate en la casa lo primero que le pregunté fue de dónde había sacado esas barbaridades de que yo la había amenazado de muerte. Ella me contestó que Viviana Pereyra y Alejandro Corzo le habían dicho que dijera eso para que la Justicia le diera bola. Después de ahí quién miente y quién no, no sé. Yo jamás la amenacé de muerte a la Negra", contó.

Sin embargo luego de esa declaración el exboxeador admitió: "Si, acepté la cachetada. Y conté el contexto de las cosas. Yo sé que eso no estuvo bien, sé que me equivoqué", reveló. Y agregó: "Yo (en mi declaración) les hice entender el contexto de todo lo que me gritó a mí. No me considero violento. Con todo lo que pasó, yo perdí todo".

Por su parte, su exmujer afirmó que no fue un solo golpe sino que "fueron 30 años de violencia. Me dolió la traición de mis hijos, sus declaraciones. Duelen más que los 30 años de maltrato".

Además, la Negra dijo que sus hijos mayores no la apoyaron, y que sólo su hija se quedó a su lado. "Me decían que si me hubiera pegado me habría matado, porque soy chiquita y flaquita. Pero ellos no se dieron cuenta de que me pegaba en los brazos todos los días".

"Creo en la Justicia, le pedí tanto a Dios que acabe de una vez... Si tiene que ir preso, que pague lo que me hizo 30 años", expresó la víctima.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.