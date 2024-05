La Justicia investiga el asesinato de un caballo pura sangre en La Pampa

El animal, que se llamaba Festín Texano , murió en el stud Monte Verde, en Cachirulo, una localidad del departamento Toay, provincia de La Pampa . Su propietaria, Belén Iriarte, compartió su testimonio en el programa De Una en C5N : "El caballo murió de un día para el otro, no estaba bajo ningún tratamiento. Fue una muerte repentina para nosotros. El cuidador Ari nos dijo que podía ser un paro cardíaco ", comenzó a relatar.

"Miramos las cámaras, y nos dimos cuenta que fue él. Nos sorprendió. Él en todo momento lo negó, a pesar de que estaba en las cámaras", continuó Iriarte, dueña del caballo que recientemente había ganado una carrera en Palermo. Consultada por el supuesto móvil del crimen, expresó: "No sabemos por qué lo hizo. No hubo ningún tipo de pelea ni tampoco como se dice que le debíamos plata. No tenemos conflicto con nadie".

El hecho, que ocurrió el pasado 5 de mayo en un stud de La Pampa, está siendo investigado por la Justicia de la provincia. El caso involucra al cuidador del caballo, llamado Ari Soares de Oliveira.