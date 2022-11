La impactante publicación que dejó Agostina Trigo, la joven asesinada en Mendoza: "Si algún día salgo y no me encuentran..."

“Si algún día salgo y no regreso, búsquenme. Yo jamás dejaría a mi hijo” , publicó Trigo en su perfil de Facebook el 20 de septiembre del 2021. Dichas palabras, tras el femicidio, toman una mayor dimensión y podrían resultar una clave para llegar a los culpables.

La publicación fue compartida este miércoles por una de sus amigas, Lola Sánchez, quien además escribió: “El mismo día del cumpleaños de su pequeño, luego de festejarlo, salió a buscar laburo. Como vos, como yo. Que somos mamás que quieren darle lo mejor a sus hijos y a veces no sabés adonde ir a parar”.

“Destrozada recordé cuando íbamos a los 15, o cuando nos peleábamos en la escuela, cuando nos gustaba el mismo chico, cuando hacíamos picnics en la vereda de casa, escuchando canciones en la esquina de la Beltrán. Ya no nos juntábamos, pero siempre nos saludamos con una sonrisa. Es increíble que hoy no estés, que tu bebito se quede sin mamá. Justicia por vos que después de tu lucha como mujer hoy sos una menos, pero no queremos una más”, añadió.

Agostina Trigo Facebook

La desaparición y muerte de Agostina Trigo

Agostina Trigo fue vista con vida por última vez el domingo en la localidad mendocina de San Martín, cuando salió a buscar trabajo, y su cuerpo sin vida fue encontrado este miércoles en un galpón abandonado. La Justicia investiga el caso como femicidio.