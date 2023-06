La familia del joven que cayó de un acantilado realiza una colecta para viajar a España

Durante esa conversación, las últimas palabras del joven fueron: "Pa, me voy a pescar, y si después de esto puedo, me voy a ir en la moto de agua y voy a pescar adentro". Sin embargo, la familia no pudo contactarse con Rodrigo el sábado y tampoco el domingo, ya que no contestaba las llamadas.

"Empezamos a llamar a un amigo de él en Barcelona, llamé a la Policía de Tenerife y se me cortaba la comunicación, llamé a los hoteles donde estaba trabajando y no pude comunicarme. Hasta que me llega la noticia a través de un periódico español de que un joven había sido encontrado", relató Néstor.

La hipótesis es que López Besso se resbaló y cayó desde muchos metros. Permaneció cuatro horas tirado en el piso hasta que lo encontró una mujer que pasaba por el lugar. "No sé cómo hizo para bajar, porque para salir de ahí la tuvieron que rescatar los Bomberos junto con Rodrigo", destacó el hombre.

Gracias al periodista que escribió la nota, la familia pudo contactarse con esta mujer, quien viaja 100 kilómetros desde su casa todos los días para visitarlo en el hospital. "Quédese tranquilo, su hijo está hermoso. Lo he estado abrazando. Le he dicho que ya tiene una familia acá hasta que lleguen sus papás", le contó a Néstor.

El joven ingresó al hospital el pasado viernes en estado de coma, con un traumatismo de cráneo, convulsiones, un problema en sus riñones y fractura de clavícula. Fue intervenido quirúrgicamente para retirar un coágulo que le estaba produciendo una obstrucción en el cerebro.

Según el último parte médico que les trasladó el cónsul argentino en España, "los análisis han dado un poquito mejor, pero su estado es muy grave, delicado, y la necesidad de viajar es urgente". La familia no tiene recursos para costear los pasajes y decidió apelar a la solidaridad de la gente.

"Gracias a quienes de un modo u otro me están acompañando, están colaborando y poniendo mucha energía para que mi hijo y nosotros nos podamos reencontrar lo antes posible allá. La mejor colaboración que puede recibir es la oración y la energía", concluyó su padre.

Cómo ayudar a que la madre pueda viajar para acompañar a su hijo

La madre de López Besso, Marcia, pidió ayuda para trasladarse a España y de esta manera acompañar a su hijo. Aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al CBU 01505153/1000132717918, bajo el nombre de Marcia Besso, o al alias PELON.REAL.RANA.