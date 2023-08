La exesposa de Raúl Castells ratificó que ellos estuvieron detrás de la ola de robos a comercios

Pelozo remarcó que en dicha reunión, los militantes expresaron "las dificultades, la bronca y que no les alcanza la plata. La gran mayoría no tiene estudios, entonces no pueden aspirar a mucho. Se sentían arrinconados".

En ese sentido, la exesposa del dirigente piquetero respaldó y justificó el ataque: "Vivimos entre mucha indignación. La situación económica del país está mal, la gente tiene mucha necesidad y hambre. Uno siente impotencia porque sabe que esto va a empeorar".

Luego, agregó: "Se dan estas situaciones y me parece bien que la gente, antes de morir de hambre, vaya a buscar la comida al lugar que sea".

La mujer contó que esta asamblea tuvo lugar el 19 de agosto y, tras las quejas, Castells consultó qué querían hacer y el grupo respondió: "Ir a los supermercados. El gobierno nacional cortó todo, incluidos los alimentos. Entonces nos sentimos arrinconados".

Sin embargo, aclaró que los comercios de barrios no eran el blanco a atacar y que el planteo inicial eran las grandes cadenas, pero como "se convencen entre ellos", a veces no se puede hacer nada.

"Nosotros no avalamos el saqueo a los comercios de barrio, almacenes o pequeños supermercados. Lo que planteamos fue que la comida se buscara en los grandes supermercados que pertenecen a las grandes empresas. Una cosa es eso y otra muy distinta es una carnicería de barrio, atendida por alguien que está laburando", concluyó.

Con un confuso argumento, Raúl Castells intentó justificar la ola de robos

El dirigente piquetero, Raúl Castells, volvió a adjudicarse los ataques a los comercios sufridos en los últimos días y expresó un confuso argumento para justificar la ola de robos: en diálogo con C5N, habló de "expropiación" y de que "se ha recuperado" lo que "se han robado con la multiplicación de los precios de la comida".

Además, aseguró que los locales apuntados fueron solo los "remarcadores de precios como La Anónima, Carrefour o Chango Más" y destacó la "reacción" del ministro de Economía, Sergio Massa, tras llegar a un acuerdo por un bono de $70 mil.

"Nosotros estamos hablando de la Anónima, Carrefour, Chango Más, que es donde ha ido centralmente nuestro pueblo desde el viernes pasado hasta ayer, que finalmente se llevó a un preacuerdo con el Gobierno y esto se ha dado por concluido. Lo que ha habido fue un rechazo a que hayan aumentado la comida al 100% y a su vez hace tres meses que no entregaban a los comedores comunitarios de las iglesias, escuelas y de los barrios los alimentos", describió Castells en el programa Nos Vemos por C5N.

"Eso fue el reclamo central", señaló para luego agregar que "se le agregó el tema de que se resarce a los pequeños comerciantes damnificados por este lucha y finalmente en el dia de ayer se acordó un bono de 70 mil pesos que nosotros reclamamos que sea con las características del IFE".

Raúl Castells

En la misma linea, primero se defendió y expresó que "nosotros jamás hemos robado, jamás me han acusado en 7 décadas de vida de haber robado nada" y después expresar sus argumentos para justificar la ola de robos sobre los comercios: "la palabra que corresponen es expropiación, hemos recuperado lo que ellos nos han robado con la multiplicación por dos de los precios de la comida".

La Justicia Federal investigará a Raúl Castells tras adjudicarse los robos organizados a comercios

En medio de un contexto de tensión por los robos organizados a comercios de las últimas horas, la Justicia Federal inició una investigación a Raúl Castells después de que este se adjudicara los ataques.

Sin embargo, en primera instancia el juez Rafecas determinó que se evaluará el tenor de las palabras emitidas por el dirigente piquetero en Crónica TV: "El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se puedan aunque sea para canjear por comida".

Al ser consultado sobre si desde su agrupación se estaba promoviendo los intentos de robo, Castells respondió: "Sí, hombre. El gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores comunitarios del país desde hace tres meses".

Para continuar con la investigación, también se considerarán audios que aporten a la causa y recién será después de ello que, eventualmente, podría ser citado a indagatoria junto a su grupo de abogados. La investigación, tras la delegación del juez Rafecas, quedó en manos de la Fiscalía que conduce Alejandra Mángano.