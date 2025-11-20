20 de noviembre de 2025 Inicio
Sigue la búsqueda del adolescente argentino en la costa del Chile: cómo es el operativo

Alejandro Cabrera, de 17 años, fue visto por última vez el lunes en una playa de La Serena, cuando una ola lo arrastró mar adentro. Más de 100 personas, buzos tácticos, motos de agua y drones trabajan este jueves en la zona.

Buzos tácticos trabajan en la playa Cuatro Esquinas

Buzos tácticos trabajan en la playa Cuatro Esquinas, que no estaba habilitada para el baño.

Más de 100 voluntarios y efectivos de fuerzas de seguridad continúan este jueves la búsqueda de Alejandro Cabrera, el argentino de 17 años que fue arrastrado por el mar en La Serena, Chile, en medio de un intenso operativo que incluye lanchas, drones y buzos tácticos y que también se despliega por tierra y aire.

El adolescente fue visto por última vez el lunes pasado, cuando entró al agua junto a otros cuatro jóvenes en la playa Cuatro Esquinas. Los demás pudieron ser rescatados, pero a Alejandro lo perdieron de vista. Las autoridades locales aclararon que ese sector no está habilitado para bañarse en ningún momento del año.

El capitán del Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, informó que la búsqueda continuará este jueves, después de que las tareas desarrolladas por el Sindicato de Pescadores, buzos especializados, salvavidas voluntarios, drones y patrullas marítimas no arrojara resultados durante la jornada del miércoles.

"Hasta ahora no contamos con resultados ni indicios que permitan dar con la persona desaparecida. Las próximas acciones serán de similar magnitud, incluyendo el trabajo de motos acuáticas ya dispuestas para ello", explicó al medio local El Día.

También señaló que el operativo "se mantendrá mientras exista una esperanza razonable de encontrar a la persona". "Esto dependerá de las condiciones meteorológicas, de la expectativa de los familiares y de la capacidad de las organizaciones para seguir proporcionando soporte logístico y de personal a las operaciones", sostuvo.

Jóvenes arrastrados por el mar en La Serena, Chile

El Hospital de La Serena confirmó que el hermano menor de Alejandro, de 14 años, quien había mostrado más problemas de salud tras ser rescatado del mar, se recupera favorablemente. "Está recibiendo los cuidados y atenciones del equipo de salud, ha evolucionado bien y no presenta mayores complicaciones ni riesgo vital", detalló.

Cómo fue el momento de la desaparición del joven argentino en Chile

La tragedia sucedió el lunes, cuando una madre que se encontraba junto a sus hijos en la orilla de la playa La Serena en Chile advirtió cómo el viento comenzaba a generar un oleaje cada vez más violento. Incapaz de ingresar al agua, empezó a gritar desesperadamente cuando vio que sus hijos no podían salir. Sus gritos llamaron la atención de un hombre que pasaba por el lugar en bicicleta.

"Dejé la bicicleta, me saqué la ropa y me tiré al mar", contó Francisco en diálogo con el periodista chileno Rodrigo Chávez para C5N, agotado tras horas de búsqueda. Sin entrenamiento profesional como rescatista, pero con conocimientos de natación, se lanzó al agua guiado por los gritos.

El héroe contó que primero logró nadar hasta un adolescente que le dijo "que estaba mejor y podía salir" por sus medios, pero que sus dos hermanos estaban mar adentro. A raíz de esto, siguió nadando y se encontró con "un chiquito que estaba flotando, le di reanimación, lo hice respirar, lo tranquilicé y le enseñé a flotar".

La hermana del menor estaba en estado de pánico, desesperada, y los hundía de manera involuntaria. "Intenté acercarme a la tercera persona ahogada, lo intenté tranquilizar y pude rescatar a tres de ellos. La cuarta persona estaba mar adentro y lo perdí de vista", relató Francisco.

