La emoción de Daniela Ballester al recordar a Silvina Luna: "Tiene que haber justicia, era una persona hermosa"

Durante el pase de Argenzuela a El Diario , Ballester le dio la bienvenida al conductor Jorge Rial y no pudo contener las lágrimas por el fallecimiento de Silvina Luna: "Triste, como todo el mundo con esta noticia . Viví con ella por un tiempo, porque nos fuimos a trabajar a Mar del Plata, una etapa tan linda . Me cuesta acordarme de eso sin emocionarme . Fue un verano muy especial para nosotras. Es tremenda esta noticia".

Y no se quedó allí, sino que instó a que se pueda cuidar la salud de quienes deciden operarse: "Hay que proteger como se pueda la vida de los pacientes. Es tremendo que haya muerto de esta manera y que haya pasado por tantos años de sufrimiento. Me resulta intolerable que una persona tenga que pasar por tantos años de tormentos, Silvina quería vivir, cómo no indignarse". Tras estas palabras, la conductora de El Diario necesito un momento para poder recomponerse y seguir.

"Tiene que haber justicia, se me mezcla todo. Lo que hay que decir ahora de Silvina es que era una persona hermosa. Estamos hablando de una gran persona que no merecía irse de esta manera, que no merecía tener una vida de esta manera", continuó Ballester. Así, se sumó a la extensa lista de famosos que pidieron por justicia por la modelo.

Para finalizar, Daniela Ballester envió un mensaje a la audiencia: "No merecía vivir tanto sufrimiento en su cuerpo. No puedo dejar de preguntarme: ¿por qué una mujer hermosa necesita ir a modificarse algo en su cuerpo? De alguna manera somos todos responsables como sociedad, todos vivimos bajo esa presión que a Silvina la llevó a la muerte. Es espantoso lo que pasó y tiene que haber justicia".