La dura realidad de los comerciantes: "A la gente no le alcanza la plata y no hay consumo"

A pesar de las promociones por el Día del Padre, las ventas en los locales de indumentaria y calzado no mejoraron. "La gente solo mira y se fija en los precios", aseguran.

La caída del consumo es una realidad que golpea a los comerciantes día a día . La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) dio a conocer que en abril se registró una merma interanual de 4,5% y la situación parece no mejorar por estos días. En ese contexto, C5N hizo una recorrida por Villa Crespo y se encontró con la preocupación de los propietarios y trabajadores.

" Hace meses que la cosa viene así. Te diría desde que asumió Milei. No te digo diciembre, que se vendió un poco por las fiestas, pero a partir de enero y febrero se empezó a notar que no se vendía más", explicó Henry, el dueño de un local de ropa deportiva sobre la calle Gurruchaga.

Durante la entrevista que le realizó la periodista Daniela Gian para De Una, el hombre explicó que ni siquiera tiene la esperanza de que mejore por el Día del Padre, que se celebrará el domingo 16: "Todavía falta, quizá cuando la gente cobre el aguinaldo haga regalos y gaste, pero serán chiquitos. ¡Nadie va a regalar una campera!".

Lo locales más chiquitos son los primeros que van a empezar a bajar la persiana Lo locales más chiquitos son los primeros que van a empezar a bajar la persiana

Por otra parte, el comerciante manifestó su sensación del presente: "Toda mi vida trabajé en comercio y me falta un año para jubilarme. La verdad es que esto lo viví en la época de Alfonsín. ¡Mirá lo que te digo! A la gente no le alcanza la plata y no hay consumo, Todos vivimos esta realidad".

No hay nadie en ningún lado. Así está al país gracias al Presidente que tenemos No hay nadie en ningún lado. Así está al país gracias al Presidente que tenemos

"Una zapatilla te sale más barata afuera"

Los dueños de los locales lanzaron promociones para conseguir más ventas: tres o seis cuotas sin interés y descuentos por pago en efectivo. Sin embargo, el consumo no repunta debido a los inconvenientes que afrontan los argentinos cotidianamente.

"Antes venían extranjeros, pero ahora no. ¡Estamos caros en dólares! Una zapatilla te sale más barata afuera, esto es algo que el que viaja lo sabe. Yo me acuerdo que hasta hace poco venían brasileros, uruguayos y de todas partes. Ahora no viene nadie", detalló Henry en el móvil de C5N.