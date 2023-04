La denunciante del DT del equipo femenino de Boca cargó contra la dirigencia del club

La jefa de prensa del plantel de fútbol femenino de Boca , Florencia Marco , habló de la denuncia por abuso sexual contra Jorge Martínez , quien fue apartado como entrenador del equipo , y reconoció que esperaba otro comportamiento del club con la denuncia: "Pensé que me iban a cuidar, proteger".

En una conferencia de prensa en las afueras de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, Marco cargó contra Boca por lo ocurrido: "Boca fue y es mi casa hace 11 años. Estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres y menores corriendo peligro, pensé que se las iba a cuidar también y no pasó eso".

Luego, se refirió a la decisión del Xeneize de haber licenciado a Martínez por la denuncia. "En mi situación personal estoy muy conmovida, pero muy tranquila de que estoy diciendo la verdad y, por suerte, esta persona ya no está más en contacto con mujeres y menores", expresó, mientras que agregó que es "lamentable" que Boca haya apartado a Martínez recién cuando el caso tomó repercusión en los medios de comunicación.

Además, aseguró que conoce de otros casos de abuso sexual de parte de Martínez en Boca: "Estar todos los días con el abusador es muy fuerte, muy difícil y hace daños que tiene efectos colaterales fuertes. Y lleva mucho tiempo la reparación. Esto se conoce hace mucho tiempo. Muchas compañeras me apoyaban y me decían 'a mí también me pasó'".

En tanto, hizo alusión a las dificultades para llevar a cabo la demanda: "Todavía no entiendo cómo estoy llevando esto adelante. Me costó más de un año poder hacerlo y no soy la única".

"Tenemos que estar atentas porque el abuso sexual y el abuso de violencia está muy naturalizado en la sociedad y está muy naturalizado institucionalmente", advirtió.

Habló la abogada de Florencia Marco

En diálogo con Télam, la letrada de la denunciante, Andrea Lucangioli, expresó que la causa en investigación y bajo secreto de sumario.

Además, aseguró que hay testigos que apoyan lo denunciado por Marco: "Hay varios testigos que nosotros, como parte de la prueba, presentamos en la denuncia. Ya declararon tres y estamos esperando que declaren el resto".

La denuncia de Florencia Marco

La empleada del club de La Ribera se manifestó después de presentarse en la Fiscalía para tomar vistas del caso y aseguró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación de Martínez, quien llegó al Xeneize en enero de 2022. La denuncia fue presentada originalmente en el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca y le recomendaron licenciarse, por lo que no obtuvo una respuesta acorde a la situación.

El caso fue caratulado como abuso sexual simple, que se trata de un delito que prevé una condena de entre seis meses y cuatro años de prisión. La causa es encabezada por el fiscal Eduardo Cubría.

En la conferencia de prensa, Marco también expuso lo que espera judicialmente en este caso. "Que se haga Justicia, que nos cuidemos y sigan cuidando a las mujeres", señaló. Asimismo, llamó a "crear espacios donde realmente se pueda hablar estas situaciones incómodas".

Quién es la histórica jugadora de Boca elegida como la nueva DT del fútbol femenino

Luego de que el entrenador del equipo femenino de fútbol de Boca, Jorge Martínez, fuera desplazado de su cargo tras una denuncia de abuso sexual, el club de la Ribera ya consiguió reemplazante y contrató a una histórica exfutbolista xeneize.

La elegida es Florencia Quiñones, quien actualmente trabaja como parte de las Selecciones Juveniles Sub 15 y Sub 17. Ahora, para llegar a Boca, la exdefensora deberá rescindir su contrato con AFA.

Quiñones reemplazará a Martínez, acusado de protagonizar situaciones de abuso sexual, acoso, y violencia psicológica y moral contra Florencia Marco, jefa de prensa del equipo femenino, quien radicó la denuncia ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22.

“Como consecuencia de la denuncia de público conocimiento presentada contra el Director Técnico del plantel femenino de fútbol, Jorge Daniel Martínez, el CABJ comunica que se lo ha licenciado de sus funciones hasta tanto se diluciden las responsabilidades”, fue el anuncio de la institución a través de un comunicado sobra la decisión que se tomó para con el entrenador.