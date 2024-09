La Ciudad comienza con la vacunación contra el dengue y dio recomendaciones para los infectados

El funcionario porteño aseguró que en base a la recomendación de OMS, “la vacunación en este año para el dengue debe ser focalizada y segmentada”: “Focalizada en los lugares donde más transita el virus, que al día de hoy es el noreste o noroeste, y segmentada empezando por los grupos etarios que más sufren la enfermedad en términos cuantitativos, es decir, que más se enferman, y esos son los grupos de 15 a 19 primero, y luego va progresando década por década, va a descendiendo la cantidad de personas que se van enfermando”.

En ese sentido, recordó que la inscripción se realiza en la página del Ministerio de Salud de la Ciudad y se está dando prioridad a chicos de 15 a 19 años que residan en la Ciudad y “tengan la voluntad de vacunarse”. “A partir del próximo lunes que viene empieza la vacunación efectiva de este grupo etario”, aseguró Quirós en diálogo con Juan Amorín por La Mañana en C5N.

Por otra parte, en ministro aclaró que las medidas que más impactan y reducen el riesgo de un brote de dengue “son básicamente dos”. “Una es trabajar sistemáticamente en cortar el circuito de reproducción del mosquito”, esto es, en este momento, en “ir a buscar los huevos, tirar el agua hirviendo, dar vuelta los cacharro y botellas, sacar las cubiertas que están a la intemperie, llenar de arena los frascos de agua de potus, llenar de arena y humedecer la arena para que el potus pueda seguir viviendo, es decir, todo aquello que contribuya para cortar con el ciclo del mosquito”.

Mientras que la segunda medida que más impacta en la gravedad de las enfermedades es que en la Ciudad de Buenos Aires “entre mitad de diciembre y mitad de mayo, si tenes fiebre, primero tomar mucho líquido, hidratarse bien y, segundo, no tomar antiinflamatorios más que paracetamol y tercero, consultar al médico”.

Quirós pidió “ordenar las prioridades” para combatir el brote del dengue

Según informes, la enfermedad del dengue, el 70% de los casos se transitan de manera asintomática y el 30% tienen síntomas. “La mayoría de las personas lo cursa de manera asintomática, recordemos que el dengue es una enfermedad de muchísimo menos mortalidad que cualquiera que queramos hablar, es una enfermedad que tiene una mortalidad totalmente ocasional”, sostuvo el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós.

En ese sentido, luego de dejar en claro que evitar el circuito de reproducción e hidratarse bien es unas de las principales modalidades para prevenir la cantidad y gravedad de los cuadros, también aclaró que hay “tres maniobras que intervienen parcialmente porque no cortan los brotes, no son tan significativas”.

“La gente le hace foco y es la protección física, que es manga larga y clara para que no te piquen y cuidarte con repelentes. La segunda también es la fumigación, específicamente en la casa y alrededor del que tiene la enfermedad, no tener elementos de fumigación en parque abiertos y lugares que no sirven para nada y, además, traen resistencia a los mosquitos que después no responden a la fumigación y la tercera medida es vacunar por los grupos donde más transitan”, aclaró.

En ese sentido remarcó que es importante “ordenar las prioridades”, ya que, toda la comunicación se la lleva la vacunación, pero “la vedad que la vacuna no va a modificar el brote”: “Lo que va a modificar el brote son los cuidados y prevenciones para evitar los brotes”.

“Los pacientes que sufren de la enfermedad, pero están bien hidratados tiene infinita menos síntomas y gravedad de los que se hidratan tardíamente. Entonces, esa es la clave: la hidratación y el paracetamol para cuando vas a tener la enfermad y pasarla de la mejor manera posible”, concluyó.