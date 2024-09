La ciudad de Buenos Aires anuncia su campaña contra el dengue: cómo será la vacunación

La primera etapa, que comenzó en julio y finalizará en septiembre, consiste en focalizar en los huevos del mosquito aedes aegypti, con procedimientos que tienen el objetivo de concientizar a la población de los cuidados que se deben tomar en los hogares.

Los consejos del Gobierno porteño son la limpieza de los recipientes y el vaciamiento de agua estancada. Además, se pidió notificar la presencia de criaderos de mosquitos a través del Boti y un link. En tanto, se utilizan ovitrampas para prevenir que no aparezcan nuevos huevos.

Luego, la segunda etapa se llevará adelante entre octubre y diciembre. La administración encabezada por Jorge Macri reforzar la observación y fortalecer los operativos, con la consideración de que los aedes aegypti adultos se manifiestan y los huevos eclosionan.

Jorge Macri Council de las Américas 14 agosto 2024 El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Ignacio Petunchi

Después, se realizará la tercera etapa en enero, cuando el virus empezará a circular localmente, y se planea que se incrementen las acciones de fumigación y prevenir la propagación a través de una inspección de los focos.

Por último, con respecto a la cuarta etapa, que se llevará adelante entre febrero y junio mientras el virus se encuentra en su mayor etapa de circulación, Quirós señaló según el medio mencionado que "hay cierta justificación para fumigaciones más masivas. La fumigación preventiva del espacio público no tiene ninguna utilidad. Preventivamente matar mosquitos que no tienen la enfermedad no sirve de nada. Hay que ir a buscar al mosquito que está enfermo".

En tal sentido, la estrategia del Gobierno porteño es constituir otros cuatro hospitales de día en hospitales de agudo y reforzar los puntos de hidratación en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs). Además, se prevé aumentar la capacidad de las unidades febriles para que puedan atender al menos 3 mil consultas diarias.

La vacunación contra el dengue en la Ciudad

Por otro lado, el Gobierno porteño dio a conocer que adquirirá 60 mil vacunas contra el dengue, en principio, y que la campaña de vacunación se desarrollará dividida en etapas, debido a que primero se comenzará con los adolescentes de 15 a 19 años, después se continuará con el rango etario de 20 a 29 años y por último a los adultos de entre 30 y 39 años.

Los turnos para la vacunación contra la enfermedad se asignarán desde el 18 de septiembre a través del sitio web del Ministerio de Salud porteño. Habrá 12 vacunatorios disponibles para aplicar las inmunizaciónes.