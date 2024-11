La bronca de médicos y pacientes del centro de salud mental que quiere vender el Gobierno: "Es terrible"

"Nos hemos enterado de que el Gobierno Nacional ha puesto en subasta pública en los terrenos donde se desarrolla nuestra actividad", afirmó Marcela, en diálogo con C5N, este centro es uno de los dos especializados con los que cuenta la red de servicio del Ministerio.

¡Gracias a todxs los compañeros, colegas, vecinos, usuarios y pacientes que se acercaron a defender al Centro 1 con nosotros! pic.twitter.com/nlfQt2HLuS — En Lucha el Centro 1! (@enluchacentro1) November 6, 2024

Además, añadió que "estamos esperando un acto administrativo oficial por parte de nuestro ministerio para que sea quitado inmediatamente de esa subasta". Las actividades dentro del centro se realizan con normalidad, aproximadamente atienden a 1.000 pacientes por semana, desde niños a adultos mayores, y cuentan con un equipo médico interdisciplinario.

El Centro de Salud Mental Nº 1 es un espacio de atención ambulatoria en salud mental que funciona desde 1968. Se encarga de atender, con un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, y de forma gratuita, a personas con problemáticas complejas de salud mental.

"Estamos muy preocupados porque la salud es un derecho y de esta manera se vulnera derechos, y la gente que nosotros venimos asistiendo es gente que está en una situación delicada, vulnerable y la amenaza de que esto pueda cerrar puede desestabilizar a cualquiera", remarcó Graciela, otra especialista.

Se brinda atención a menores, adolescentes, adultos y familias. Se abordan problemáticas de violencia, abuso infantil, vulneración social y trastornos severos de salud mental. Cuenta con equipos especializados de adicciones, violencia de género y grupos. Además, tiene dos hospitales de día; uno de adultos y otro infantojuvenil llamado “La Cigarra” especializado en autismo y psicosis. Posee un Área de Comunitaria e Inclusión Social y también un espacio dedicado a docencia e investigación.

El cronista también pudo hablar con dos pacientes que se encontraban en el Centro quienes están preocupados por el futuro. "Es terrible, me atiendo desde 2017, me parece terrible que no puedan pensar en la atención de la gente no en el interés económico, que van a tener una renta por esto, me parece atroz", expresó uno de ellos.