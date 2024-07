La ANMAT prohibió la venta y elaboración de una reconocida marca de golosinas

“Mini gelatinas diferentes sabores a frutas, manzana, mango, fresa, uva, piña, marca: Assorted - Shanggao. Peso neto: 6.56 oz (186g), Date production: 06 OCT. 2023, Date Expiration: 05 OCT., 2025, LOT: 06102023. Exporter: Shanggao Richwant Trading Co., LTD. Address: Hejianao, Shanggao County, Yichun, Jiangxi, China. Importado por: Sweet 16 Sixteen S.R.L, dirección: Calle 133 No. 17 esq. Calle 102 Zona Villa Bolivar D El Alto, La Paz, Bolivia R.S. SENASAG: 040503190172, NIT: 306808028.”