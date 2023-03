El conductor Jey Mammon se expresó luego de la denuncia de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual y aseguró: "No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder".

El periodista Ángel de Brito informó por LAM que en medio del escándalo por este caso, habló con el conductor: "'Miente en la edad', fue una de las cosas que me dijo. Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas. A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de programas, charlas. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados".

Jey Mammon continuó con sus mensajes hacia de Brito y manifestó cómo se encuentra tras la denuncia. "La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice", le respondió el conductor de Telefe hacia el periodista.

"Después me dijo 'no hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder', pero se escondió. En otro momento me dijo que habían filtrado su número y que no podía usar su teléfono. Ahí sentí que ya no quería hablar más y que sólo eran excusas. Pero si vos querés hablar con alguien agarrás otro teléfono y llamás", apuntó de Brito contra Mammon.

Luego, el periodista manifestó que el conductor se contactó con un abogado por este caso: "Porque sé que desde el jueves hasta ahora estuvo hablando con Burlando por ejemplo. Y con otros amigos de él"

En tanto, de Brito añadió que Mammon se refirió a La Peña de Morfi, programa del que fue apartado tras la denuncia: "También me agregó que iba a hacer el programa el domingo. Acto seguido a la tarde Telefe lo echa porque si bien no lo despidieron, el canal habló con él y consensuaron que no fuera. Obviamente no hay vuelta atrás en lo laboral y en otros trabajos suyos como publicidades y el disco que había grabado".

"La empresa bajó línea y le hizo un pedido a los conductores del canal. En el casamiento de Lizy (Tagliani), Jesica Cirio estaba espantada y no sabía cómo iba a hacer el programa el domingo. Todavía no se había determinado que estuviera Georgina", concluyó el periodista sobre la reacción de Cirio por la denuncia contra Mammon.

Denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon: la causa podría tener un nuevo capítulo judicial

La denuncia que realizó Lucas Benvenuto sobre un supuesto abuso sexual de parte del conductor de televisión Jey Mammon podría tener un nuevo capítulo judicial. Así lo explicó el periodista Federico Fahsbender en C5N: "Hay una vía y es precisamente el juicio a la verdad o el derecho a la tutela jurídica efectiva".

"No habría castigo, pero sí derecho a saber si son culpables o inocentes", especificó el conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan. Mientras que el panelista agregó que "lo puede pedir la víctima o el presunto victimario. Jey Mammon podría denunciar a Lucas Benvenuto por daños y perjuicios".

Fahsbender aclaró que el juicio a la verdad o el derecho a la tutela jurídica efectiva "es muy inusual y muy infrecuente" y brindó detalles: "En la prescripción que le firma el juez Walter Candela a Juan Martín Rago, alias Jey Mammón, se menciona el juicio a la verdad y el derecho a la tutela jurídica efectiva (...) La chance de un proceso judicial en el que se esclarezcan los hechos a pesar de una prescripción".

En la misma línea, el periodista especializado en policiales y judiciales advirtió los antecedentes: "Lo que sí hay es dos precedentes en la Cámara porteña en 2015 y en la Cámara de Mar del Plata 2021 en donde los jueces hicieron lugar a un juicio a la verdad para víctimas que denunciaron los hechos 24 años después".

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.