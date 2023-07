Intentaron sacarle el respirador a Silvina Luna, pero tuvieron que dar marcha atrás

La actriz Silvina Luna continúa en estado crítico y se encuentra internada en el Hospital Italiano ya que la bacteria que tenía, se alojó en el pulmón. En la noche del martes y madrugada del miércoles intentaron sacarle el respirador, pero no pudieron.

Silvina Luna Ángel de Brito Redes sociales

Hace algunas semanas le habían detectado una bacteria, los médicos querían conocer de qué se trataba, poder atacarla y que luego esté lista para recibir un trasplante. Pero actuó demasiado rápido y, ya confirmado que se trata de la bacteria KPC, fue hacia el pulmón y complicó su estado.

Esto es producto de una cirugía que se realizó con el médico Aníbal Lotocki en 2011. Su salud desmejoró porque le practicó mala práxis al inyectarle polidimetilsiloxano. Desde entonces, su salud desmejoró año a año.

El peligroso material que le encontraron a Silvina Luna en el cuerpo

El cirujano Cristian Pérez Latorre, que operó a la modelo Silvina Luna luego de que sea intervenida por Aníbal Lotocki, brindó detalles sobre los resultados que arrojaron los análisis post operatorios.

Silvina Luna La modelo se infectó con una bacteria intrahospitalaria en el Hospital Italiano. Redes Sociales

"Pudimos extraer entre el 60 y 70 por ciento del material inyectado", explicó sobre las sustancias que rechazaba el cuerpo de Silvina Luna y especificó que la extracción "fue con robótica".

Entonces, reveló algo que hasta el momento no era claro: "Cuando lo mandamos a analizar bajo microscopía electrónica nos viene en el informe que no era metacrilato, sino que era polidimetilsiloxano. No fue polimetilmetacrilato. Es la silicona líquida, por así decirlo".