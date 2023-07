Carmen Barbieri apuntó contra Aníbal Lotocki por la salud de Silvina Luna: "La detonó"

Barbieri afirmó en el programa Mañanísima, que conduce, que además de Luna hay otras víctimas de parte del cirujano: "Si me quiere hacer juicio, que me lo haga. Muchas mujeres y muchos hombres están sufriendo por las manos de Lotocki. Todo tiene que ver con un señor que se llama Lotocki que le puso en su cuerpo algo que la detonó".

En tanto, la madre del actor Federico Bal aseguró que Luna podrá sortear la delicada situación de salud que atraviesa. "Creo en los milagros porque me pasó a mí. Existen las manos de los médicos guiadas por Dios y el universo y existen las ganas de vivir que ella tiene. Estoy esperando un milagro. Silvina no se va a morir, está peleando y sufriendo un montón desde hace muchos años", manifestó.

Por otro lado, luego de haberse conocido que la modelo fue intubada nuevamente el último sábado, diferentes famosos se unieron en otra cadena de oración en las redes sociales para pedir por su salud frente al difícil momento que sufre.

Carmen Barbieri fue a fondo contra Aníbal Lotocki: "A Silvina Luna le detonó el cuerpo"

El peligroso material que le encontraron a Silvina Luna en el cuerpo

El cirujano Cristian Pérez Latorre, que operó a la modelo Silvina Luna luego de que sea intervenida por Aníbal Lotocki, brindó detalles sobre los resultados que arrojaron los análisis post operatorios.

En comunicación con Nosotros a la Mañana, el programa conducido por Joaquín "Pollo" Álvarez, el médico contó que en 2016 operó a la ex Gran Hermano en 2016 en California, Estados Unidos, para extraerle del cuerpo lo que "el cirujano de las famosas" le había colocado.

"Pudimos extraer entre el 60 y 70 por ciento del material inyectado", explicó sobre las sustancias que rechazaba el cuerpo de Silvina Luna y especificó que la extracción "fue con robótica".

Entonces, reveló algo que hasta el momento no era claro: "Cuando lo mandamos a analizar bajo microscopía electrónica nos viene en el informe que no era metacrilato, sino que era polidimetilsiloxano. No fue polimetilmetacrilato. Es la silicona líquida, por así decirlo".

"Venía mezclado con alginato de fraguado lento, que es el cemento que se utiliza para las prótesis dentales", agregó sobre el material que Lotocki le inyectó en los glúteos a la modelo y que generó que su organismo comience a fallar al punto de llegar a necesitar un reemplazo de riñón.