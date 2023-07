Insólito: fingió su muerte tras recibir un disparo en la cara por rayar sin querer un auto

Insólito hecho en Córdoba: un joven de 27 años recibió un balazo dentro de su camioneta y decidió simular su muerte, para impedir que el agresor continúe disparando. "Estoy asustado. Salís y te meten un tiro. No sé qué hacer", señaló la víctima del ataque.

Tanti Córdoba 6-7-23.png

"Uno de ellos me apunta con un arma en la cabeza y me dice bájate que te mato”, contó el joven. En esas circunstancias se genera un forcejeo cuando trata de abrir la puerta del auto. “Siento una explosión, me tiro en el asiento para hacerme el muerto porque pensé que iban a volver a dispararme”, relató la víctima.

Cuando los agresores se escaparon, el joven se levantó y relató que sintió "calor en la cara" y vio que "le chorreaba sangre", aunque se "sentía bien”. Según el relato, el joven inmediatamente retomó el camino a su casa, en la misma localidad de Tanti. Sin embargo, al llegar a su domicilio comenzó a sentirse mal y quedó inconsciente, por lo que sus padres lo llevaron hasta un hospital donde fue atendido.

Al día siguiente, el joven tomó conocimiento que la agresión fue porque “le había raspado el auto" al agresor cuando hizo "marcha atrás” con su vehículo en el estacionamiento del bar.

Tanti Córdoba 6-7-23 (2).png Captura Canal Doce

“No pensé que iba a ser para tanto”, consideró y contó que la Justicia de la jurisdicción de Punilla, a cargo de la causa, aportó la identidad de los agresores, ya que son “conocidos” de la zona y señaló que “todavía no están detenidos”.

Con respecto al balazo, dijo que el proyectil está alojado entre los pómulos y la mandíbula y que los médicos le dijeron que por el momento no representa riesgos para su salud, no obstante se realizarán observaciones para verificar su evolución.

Un Tiktoker fingió su muerte y llegó a su funeral en helicóptero

Un Tiktoker fingió su muerte y llegó a su funeral en helicóptero. El hombre realizó un "experimento social" destinado a su familia, para mostrarles que "no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos". El video causó revuelo en redes sociales y desaprobación por parte de varios usuarios.

David Baerten, de 45 años, llevó el engaño a un extremo cuando informó a todos sus parientes más cercanos que realizarían un funeral en su honor. Según sus declaraciones al medio francés, Touche Pas a Mon Posté, el hombre aseguró que "todos nos distanciamos. No me sentí apreciado".

Sin embargo, también Baerte explicó que la decisión de realizar esta "broma" no fue del todo fácil, ya que a medida que la noticia de su muerte se extendió entre los conocidos se sintió mal: "Me pregunté a mí mismo, '¿Por qué hiciste esto?' pero fue demasiado tarde".

Pero en realidad, el Tiktoker aseguró que "quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos".

Además, Bearte en diálogo con el portal 7 News Australia, aclaró que la "broma" no fue bien recibida por sus conocidos y confesó que perdió "muchos amigos y familiares".