Insólito: compró el cartón ganador de la Lotería y no pasó a cobrarlo

Cuando la fortuna llama a la puerta no todos la escuchan, tal es el caso de la persona que jugó un cartón de Telekino en un comercio del barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires , ganó y no pasó a cobrarlo.

El apostador pagó 200 pesos y ganó con la combinación de número predeterminados la suma millonaria de $130.797.129, más una casa, un auto 0KM y un viaje para dos personas por el interior del país, pero insólitamente no lo retiró y el premio vence el 14 de marzo.

Desde el local de la Lotería de la Ciudad aseguraron que la jugada se vendió el 19 de febrero, en el sorteo N°2259, en la calle Pampa al 2.000, adonde la misma empleada que lo vendió no sale de su asombro: “Estamos todos sorprendidos”, expresó la agenciera Camila Martínez que vendió el "cartón de la suerte".

Además, la joven destacó que cundo es un "monto grande" muchas veces la gente no quiere cobrarlo en el comercio por miedo y van directamente a la Lotería y explicó: "Me comuniqué con ellos y me confirmaron que hasta el momento todavía nadie pasó a cobrar”.

Los números del cartón afortunado

Los números del cartón ganador son: 03,05,06,07,09, 10,11,12,13,14, 15,16,17,20 y 24, que a a partir de que circuló la noticia fue reclamado por una mujer quien argumentó que "lo había perdido" pero cuando lo encontró desafortunadamente no fue la ganadora.

El cartón ganador del Telekino Redes Sociales

¿Qué pasa si el dueño del cartón de Telekino no va a cobrar?

El derecho a cobrar los premios caducará a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo al que corresponde el cartón ganador, momento a partir del cual los importes no reclamados serán acreditados al Fondo de Reserva correspondiente.

En el caso de los premios de la Quiniela que no superen los $50.000 pueden cobrarse al día siguiente del sorteo en la agencia donde se apostó.

En el caso del Quini 6, cuando el monto no excede el mínimo no imponible establecido por AFIP ($1200), también se pueden cobrar al día siguiente en la propia agencia que lo vendió.

Asimismo, si los importes son mayores a los anteriores, el premio se paga a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería según la ubicación de la agencia vendedora.