Impresionante video: un auto embistió a una mujer y huyó del lugar

"Sabemos que el auto siguió de largo pero nada más. A mi me ayudaron otros dos vecinos y no supe nada más", señaló la mujer que apuntó a su victimario: "Me hubiera ayudado en lo psicológico que pare y me lleve a un hospital, por mi y por mi hijo de 15 años que estuvo en todo momento conmigo. Y que tuviera que retrasarme en mi puesto de trabajo".

En el video se ve que fue la propia víctima, Alejandra, que se levantó por su cuenta "por la propia adrenalina y me asusté porque vi que sangraba", y que fue atendida en el Hospital Evita de la zona, por las lesiones en la cintura, con golpes y moretones en la pierna y la cadera, y tres puntos de sutura en la cabeza.

La investigación continúa ya que a tres días del hecho, el auto se encontró hace horas en Lomas de Zamora y los investigadores que esperan identificar a un hombre que se encuentra aprehendido en una comisaría de la zona, que sería la autora del episodio que pudo ser fatal.

"No tengo idea quién es y no lo conozco. No se que es lo que pasó, si venía alcoholizado o drogado", concluyó Adriana sobre la trágica situación.