"Hay comedores que cerraron que eran asistidos por el Gobierno nacional", advirtió una encargada de uno de La Boca

"Hasta el año pasado teníamos 321 personas y hoy son 460, creció enormemente", explicó la mujer a Justo Lamas desde el espacio donde los vecinos retiran a diario la vianda para llevar a sus casas. Entonces manifestó su preocupación: "El tema es que no podemos seguir recibiendo raciones porque no tenemos capacidad, ollas, hornos y personas que quieran trabajar"; y agregó que "todas las personas que colaboran en los comedores lo hacen voluntariamente".

"Hay comedores que cerraron y nosotros lo sentimos porque estamos trabajando el doble y dando el doble. Esos comedores eran asistidos por el Gobierno nacional, hoy no están. Entonces la gente viene acá. Nos complica porque hay mayor cantidad de gente y no reciben raciones de parte del Gobierno", relató.

En ese sentido, señaló que "los comedores comunitarios no recibimos dinero en efectivo. Nosotros recibimos mercadería fresca todos los días y una vez por semana recibimos el granel, que se le llama así a lo seco: fideos, arroz, aceite".

Entonces Lidia le envió un mensaje al presidente Javier Milei: "Tendría que ser contemplativo de los que menos tienen. Nosotros somos personas que colaboramos para que el país esté bien, desde nuestro humilde lugar. Él debería entender que somos personas que estamos ayudándolo a él".

Pero advirtió que "no son solo los comedores los que están mal", sino que también están la misma situación "el sistema de salud, educación, vivienda", al tiempo que explicó que en los merenderos también se brinda asistencia "a las familias con medicamentos, pañales, ropa, zapatillas, útiles escolares".

"Hace muchos años que no veía tanta necesidad. Ir a un centro de salud y que no tengan remedios. Los hospitales devastados. En estos 40 años he vivido todas, pero esto me entristece muchísimo", aseguró, con la experiencia que tiene al frente de este tipo de actividades solidarias.