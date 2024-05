Habló la periodista que denunció a los jugadores de Vélez: "Espero que vayan presos"

"Espero que vayan presos, lo único que me interesa es tener justicia y que la condena social sea enorme para ellos" , aseguró la chica, que realizó su primera entrevista en TN, aunque no mostró su rostro para evitar exponerse.

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de marzo cuando, después del partido entre Atlético Tucumán y Vélez por la Copa de la Liga, la comunicadora fue invitada por el arquero uruguayo al hotel donde concentraba el plantel. Allí llegó la chica de 25 años e ingresó en la habitación 407, donde ocurrió la presunta violación.

El fútbol es un ambiente de hombres y mi trabajo es moverme entre ellos. Para mí es lo más normal del mundo verlos moverse en grupo, o reunidos una concentración en los hoteles

En el hotel, primero se vio con Sosa, luego entraron Cufré, Osorio y Florentín. Empezaron a tomar cerveza y alcohol, pero para la joven alguna de esas bebidas tenía un tipo de sustancia que la dejó indefensa: "Durante días volví una y otra vez a esa escena y después de un tiempo recordé que solo habíamos tomado alcohol Sosa y yo (...) Cuando me di cuenta de que algo pasaba, de que el piso se movía, quise pedirle ayuda a Sosa, pero ya estaba desplomado sobre la cama".

Luego de eso ocurrió el horror, según explicó la víctima: "Cufré me tomó de los pelos y me obligó a practicarle sexo oral mientras Florentín me violaba por detrás (...) Después de que me violaran, se vistieron y se fueron a jugar al Casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa".

En tal sentido, aclaró lo que sucedió después: "Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba la play como si nada hubiera pasado. Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también".

Por momentos tengo una angustia que no la puedo frenar. Me asusta mi futuro. ¿Cómo sigo? ¿Me voy a poder reincorporar a mi trabajo de periodista deportiva? ¿Qué jugador va a confiar en mí? ¿Cómo me saco el estigma?