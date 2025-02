Habló la hermana de uno de los asesinos de la niña Kim Gómez: "Solían salir juntos a hacer estas cosas"

"Ahí fui a verlo y lloraba como loco y me confesó que había sido él. Me dijo que habían visto a la nena, pero que pensaban que ya no estaba más... No soy la mamá, lo llamé a mi papá y le conté. ´Papi vení, porque Tobías robó un auto y mató una nena´", recordó este jueves en Argenzuela.

Según la mujer, el padre fue a buscar a su hijo y quiso entregarlo en una comisaría de Los Hornos, pero no le tomaron la denuncia y fue a la Comisaría 8va., donde tampoco lo atendieron. Finalmente, "encontró un patrullero y le avisó".

Agregó: "Después que hablé con él y le dije que se entregue, no se que hizo. Yo lo dejé solo. Y lo agarraron en su casa", por el momento de la detención.

Además, contó que estas situaciones eran recurrentes, ya que ambos menores se dedicaban al robo de autos. "Eran conocidos del barrio y solían salir juntos a hacer estas cosas", fue su reflexión.

El mayor de los detenidos, fue indagado este jueves por la fiscal Ibarra. María José Lezcano, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata, y se negó a declarar.