El papá de Kim Gómez pidió que "el padre del asesino dé la cara"

Marcos Gómez habló en el velatorio de su hija y se dirigió a la familia del delincuente que la mató. "Me siento como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma", reveló.

"Te quiero dar la oportunidad de que vengas, que me enfrentes, que me mires a la cara. Quiero ver si sos sincero con lo que me dijiste hoy. Te voy a dar la oportunidad. Pero tené coraje para enfrentarme. Tu hijo me la mató. Enfrentá mi dolor, quiero que vengas, que des la cara. Quiero que vayas al cementerio a despedir a mi hija. Le gustaban las capibaras, llevale uno. Mi hija se lo merece", expresó.

"Perdón, sé que querían hablarme, me llamaron. Trato de ser respetuoso, de ser fuerte. Sé que soy fuerte pero en este momento me siento mal, me siento como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma. Se llevaron a mi ángel, mi nenita inocente. No me dejen solo, por favor", pidió Marcos.

Padre asesino Héctor, padre de uno de los asesinos de Kim, pidió que su hijo "se pudra en la cárcel".

Este miércoles, tras conocerse la noticia, Héctor había afirmado ante los medios que su hijo es "una mierda de persona" y que se debe "pudrir en la cárcel".

El hombre contó que se había ido a comprar unas cubiertas a la Ciudad de Buenos Aires cuando recibe el llamado de su hija que le cuenta que su hermano robó un auto y mató a una nena. Ante esa situación, el padre le pidió a su hija que retenga a su hermano para entregarlo a la Policía.

Luego, visiblemente resignado, Héctor contó que hace tiempo venía “renegando” con su hijo. "Hace 20 días se había robado un auto. Estaba en la comisaría 5ta y les dije que yo no lo quería retirar, quería que lo manden a algún lado", reconoció el hombre en diálogo con TN. "Me dijeron que yo sí o sí lo tenía que retirar porque ellos no lo podían tener porque es menor", señaló el hombre recordando aquella situación.

También contó que su hijo está en la calle y no vive con su familia porque "está perdido en la droga". Incluso su padre le dio trabajo para que supere su adicción pero lo tuvo que volver a echar a la calle porque robaba cosas.

Por último narró como fue el momento en que entregó a su hijo a la comisaria. "Fui a la octava y había mucha gente. Yo pensé que me iban a pegar o me iban a matar a mí y entonces di la vuelta y en la 72 encontré un patrullero, lo frené y les dije que quería entregarlo", dijo.

El hombre guio a los hasta su casa y detuvieron al adolescente. "Así como lo agarramos lo entregamos y ahí mismo les dije 'vamos que te llevo a la casa del otro, que yo sé quién es'", contó.