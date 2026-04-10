Fue al médico por un dolor de panza constante, le dijeron que era acidez pero el diagnóstico real era algo totalmente diferente Tras semanas de malestar y una notable pérdida de energía, nuevos estudios por imágenes detectaron una anomalía que los exámenes de rutina habían pasado por alto. Por + Seguir en







Shecid Ávila compartió todo su proceso en redes sociales y se volvió viral

Shecid Ávila fue tratada inicialmente por acidez y problemas digestivos comunes. El malestar derivó en un dolor agudo en la zona pélvica que forzó una atención de urgencia.

Una masa en el ovario fue detectada tras realizar estudios profundos en noviembre de 2025. Los análisis posteriores a la cirugía confirmaron un cáncer de ovario en etapa 1.

La joven inició quimioterapia poco después de recibir la noticia definitiva. Shecid relató el intenso dolor que sintió ante la caída del cabello, lo que la llevó a raparse.

Utilizó la plataforma TikTok para visibilizar su caso y alertar a otros jóvenes. Su mensaje principal es no ignorar las señales del cuerpo, incluso si los médicos las minimizan. Lo que comenzó como una molestia recurrente terminó convirtiéndose en una lección de vida sobre la importancia de la persistencia médica. En este abril de 2026, la historia de un paciente que acudió reiteradas veces a consulta por un dolor de panza constante se ha vuelto viral, poniendo el foco en los peligros de los diagnósticos apresurados.

Inicialmente, los profesionales le aseguraron que se trataba de un cuadro simple de acidez gástrica o estrés, recomendándole antiácidos y cambios en la dieta; sin embargo, el persistente malestar escondía una realidad clínica mucho más compleja y urgente que solo se reveló tras una búsqueda exhaustiva de respuestas.

Cuál fue el verdadero diagnóstico de la joven a la que le habían dicho que tenía acidez -Ovario quiste cáncer La historia de Shecid Ávila se ha convertido en un potente llamado de atención sobre los peligros de minimizar síntomas persistentes. Durante meses, la joven acudió a diversas consultas por un malestar abdominal constante, recibiendo siempre la misma respuesta: se trataba de acidez o problemas derivados de la alimentación.

Sin embargo, el dolor se intensificó hasta localizarse en la zona pélvica, lo que la llevó a una guardia de urgencia en noviembre de 2025. Allí, estudios más exhaustivos revelaron una masa en el ovario, un hallazgo que inicialmente los médicos no consideraron de gravedad, pero que cambiaría su vida por completo.

Tras someterse a una cirugía para extraer el bulto, el diagnóstico definitivo fue un impacto total: cáncer de ovario en etapa 1. A pesar del miedo inicial, Shecid comenzó rápidamente sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad. Durante el proceso, enfrentó momentos físicamente dolorosos, como la sensibilidad extrema en el cuero cabelludo que la llevó a decidir afeitarse la cabeza.