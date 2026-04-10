IR A
IR A

Jessica Jones se reencontrará con dos héroes de Marvel en Daredevil: Born Again 3

Krysten Ritter ha regresado como Jessica Jones a la temporada 2 de Daredevil: Born Again, pero la tercera temporada contará con la aparición de otros dos héroes de televisión.

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.

  • Daredevil: Born Again regresó la semana pasada a Disney Plus con su segunda temporada, pero el equipo de la serie ya ha comenzado la filmación de la tercera.
  • Charlie Cox ya confirmaba a finales de marzo, poco antes de que se estrenaran los nuevos episodios de su serie.
  • Krysten Ritter se estrenó como superheroína de Marvel en la serie Jessica Jones de Netflix que llevaba el nombre de su personaje, y pudo repetir su papel en The Defenders para Disney Plus.
  • La primera será Mike Colter, que volverá a dar a vida a Luke Cage, un exconvicto con fuerza sobrehumana y piel irrompible que hizo su primera aparición en Jessica Jones.

Daredevil: Born Again regresó la semana pasada a Disney Plus con su segunda temporada, pero el equipo de la serie ya ha comenzado la filmación de la tercera confirmando algunos regresos muy esperados.

La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data.
Te puede interesar:

Esta serie de Marvel sorprendió a todos y ya confirmó que tendrá su segunda temporada: cuál es

Charlie Cox ya confirmaba a finales de marzo, poco antes de que se estrenaran los nuevos episodios de su serie, que había estado rodando la temporada 3, y ahora nos llegan novedades sobre su rodaje, que está teniendo lugar estos días en Nueva York.

Krysten Ritter se estrenó como superheroína de Marvel en la serie Jessica Jones de Netflix que llevaba el nombre de su personaje, y pudo repetir su papel en The Defenders para Disney Plus. Daredevil: Born Again ha sido la última afortunada en tenerla entre sus filas, mostrándonos su regreso en la segunda temporada en curso de la serie, pero no será la única, ya que también estará presente en su temporada 3.

jessica

Cuál es el reencuentro que tendrá Jessica Jones en la tercera temporada de Daredevil: Born Again

Junto a Krysten Ritter, también se ha podido ver en el set de rodaje a otras dos estrellas con las que ya había compartido pantalla en ambas series y que se adentrarán en el universo de Daredevil: Born Again con su tercera temporada.

La primera será Mike Colter, que volverá a dar a vida a Luke Cage, un exconvicto con fuerza sobrehumana y piel irrompible que hizo su primera aparición en Jessica Jones antes de protagonizar su propia serie para Disney Plus bautizada como su personaje.

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus, para luego hacer apariciones tanto en The Defenders como en Luke Cage. Y ahora ambos se preparan para su regreso al UCM en la temporada 3 de Daredevil: Born Again.

jessica jonesss
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gran plato fuerte de Marvel. Kevin Feige logró convertir la mayor crisis desde que inició su universo en una posibilidad histórica para cerrar 30 años de cine de Marvel, tanto con sus grandes estrellas del MCU como las grandes caras nostálgicas del pasado como el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman.

Se viene lo mejor: cuáles son los estrenos que tiene planificado Marvel para lo que queda del 2026

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

Aunque analistas como John Campea aseguran que hay conversaciones internas avanzadas en Marvel para mover la fecha al 11 de diciembre, todavía no hay una confirmación oficial. 

¿Cambia la fecha de estreno? Cuál es la variante que tiene en mente Marvel con Avengers: Doomsday

últimas noticias

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 

Tras el paro de colectivos, qué líneas no circulan este viernes 10 de abril

Hace 10 minutos
La agenda de los equipos nacionales en la Libertadores.

Para agendar: cuándo vuelven a jugar los equipos argentinos por la Libertadores y la Sudamericana

Hace 12 minutos
La enseñanza de Confucio sobre la felicidad, desde la filosofía oriental. 

El filósofo Confucio acerca de la felicidad: "No se puede comprar, se cultiva desde adentro"

Hace 14 minutos
play

El doloroso recuerdo del profesor de Maitena Rojas: "Era una nena alegre, que se divertía con las amigas"

Hace 23 minutos
Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

Hace 41 minutos