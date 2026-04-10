Jessica Jones se reencontrará con dos héroes de Marvel en Daredevil: Born Again 3 Krysten Ritter ha regresado como Jessica Jones a la temporada 2 de Daredevil: Born Again, pero la tercera temporada contará con la aparición de otros dos héroes de televisión. + Seguir en







La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.

Daredevil: Born Again regresó la semana pasada a Disney Plus con su segunda temporada, pero el equipo de la serie ya ha comenzado la filmación de la tercera.

Charlie Cox ya confirmaba a finales de marzo, poco antes de que se estrenaran los nuevos episodios de su serie.

Krysten Ritter se estrenó como superheroína de Marvel en la serie Jessica Jones de Netflix que llevaba el nombre de su personaje, y pudo repetir su papel en The Defenders para Disney Plus.

La primera será Mike Colter, que volverá a dar a vida a Luke Cage, un exconvicto con fuerza sobrehumana y piel irrompible que hizo su primera aparición en Jessica Jones. Daredevil: Born Again regresó la semana pasada a Disney Plus con su segunda temporada, pero el equipo de la serie ya ha comenzado la filmación de la tercera confirmando algunos regresos muy esperados.

Charlie Cox ya confirmaba a finales de marzo, poco antes de que se estrenaran los nuevos episodios de su serie, que había estado rodando la temporada 3, y ahora nos llegan novedades sobre su rodaje, que está teniendo lugar estos días en Nueva York.

Krysten Ritter se estrenó como superheroína de Marvel en la serie Jessica Jones de Netflix que llevaba el nombre de su personaje, y pudo repetir su papel en The Defenders para Disney Plus. Daredevil: Born Again ha sido la última afortunada en tenerla entre sus filas, mostrándonos su regreso en la segunda temporada en curso de la serie, pero no será la única, ya que también estará presente en su temporada 3.

jessica Cuál es el reencuentro que tendrá Jessica Jones en la tercera temporada de Daredevil: Born Again Junto a Krysten Ritter, también se ha podido ver en el set de rodaje a otras dos estrellas con las que ya había compartido pantalla en ambas series y que se adentrarán en el universo de Daredevil: Born Again con su tercera temporada.

La primera será Mike Colter, que volverá a dar a vida a Luke Cage, un exconvicto con fuerza sobrehumana y piel irrompible que hizo su primera aparición en Jessica Jones antes de protagonizar su propia serie para Disney Plus bautizada como su personaje.

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus, para luego hacer apariciones tanto en The Defenders como en Luke Cage. Y ahora ambos se preparan para su regreso al UCM en la temporada 3 de Daredevil: Born Again. jessica jonesss