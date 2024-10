Falta de trabajo, magras jubilaciones y plata que no alcanza: la crisis, en los testimonios de los fieles que peregrinan a Luján

""Se complica un montón llegar a fin de mes, el sueldo no te dura ni dos días", afirmó

Yuyito habló con C5N sobre su relación con Milei: "No soy la vocera, hablo del amor"

"Vengo a pedir por la salud de todos los enfermos, especialmente por mis familiares y que cambie un poco el tema del país porque la verdad que sueldo que tengas no te alcanza para nada", señaló un hombre al periodista Justo Lamas en el programa Argentina en Vivo.

!Que dejen de aumentar las cosas, no hay plata que te alcance para pagar la olla. Antes de vez en cuando se podía comer un asadito, ahora hace cuando que no se da. Esto me pasa a mi y a mucha gente", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

Con un testimonio cargado de emoción, aseguró que en estos tiempos "se hace lo que se puede, hay que tratar de hacer malabarismo. Es un caminata cargada de fe y pienso que la Virgen nos va a complacer a todos".

peregrinacion lujan

Por su parte, una enfermera, madre de cinco hijos y que peregrina junto a sus amigas, explicó que "camino para pedir por salud, trabajo, que no haya más hambre y que no se cierre el Hospital Bonaparte", en referencia al sorpresivo anuncio de la clausura del hospital de salud mental denunciado por sus trabajadores el viernes.

"Se complica un montón llegar a fin de mes, el sueldo no te dura ni dos días. Tengo cinco chicos, hago malabares y tres de ellos tienen discapacidad. La fe es lo único que nos mantiene en pie", concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

En el mismo sentidos, una jubilada relató: "Vine a pedir por la Argentina, por lo único que pido. Lo que estamos pasando es terrible yo nunca lo viví. Somos una generación que la pasamos todas, pero esto ya te supera. Nosotros no nos merecemos esto, tenemos un país hermoso y espero que la fe de todos nos ayude"

"Es un pedido muy lleno de dolor y angustia. Cada vez que veo la miseria y a lo que hemos llegado lloro", concluyó la jubilada, que caminó durante varios años y hoy se encuentra en grupos de apoyo a peregrinos.