Fabio Cuggini relató el drama que atraviesan las pymes y pidió que no maten a los comercios con el ajuste

El reconocido peluquero no es el único comerciante que explicó el drama que viven a diario con los aumentos de tarifas.

El testimonio de Fabio Cuggini se suma al de cientos de comerciantes y dueños de pymes que atraviesan la quita de subsidios y por ende el incremento en las tarifas. El peluquero publicó la exorbitante cifra de la factura de luz de su negocio y estalló contra el gobierno de Javier Milei en redes sociales. Además, al ser consultado por C5N pidió que no maten a los comercios con el ajuste y aclaró que "vamos a llegar a déficit cero sin un mango nadie" .

Después de apuntar contra el Gobierno por la boleta de luz que deberá pagar de $576.700, Fabio Cuggini dialogó con el conductor de La Mañana , Juan Amorín y su equipo, por la pantalla de C5N . Durante la charla, el dueño del comercio explicó que él no es el único afectado por esta quita de subsidios, sino que a otros colegas del barrio deberán pagar hasta un millón de pesos por el servicio.

Desde principio de año, los aumentos se vieron reflejados en la boleta de luz, Cuggini expresó que en diciembre el importe de la factura fue de $80.000, en enero de $120.000 y en febrero de $180.000: "Necesitábamos un ajuste, lo entiendo porque hay que acomodar las cuentas. Pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente", afirmó.

A lo que detalló que su análisis lo realiza desde "el lado de las PYMES" teniendo en cuenta el rendimiento del negocio ya que "si no dan los números uno se va achicando". Pero criticó la forma en que el Gobierno maneja el tema de la quita de subsidios en general ya que "no puede venir de un sopetón entendemos la crisis del país pero no la generamos los ciudadanos".

"A nivel negocio si vamos a dar productividad para dar fuentes de laburo no podes matar a los comercios y a las PYMES", resaltó Cuggini. Además remarcó que en un momento llegó a tener 22 empleados en su peluquería pero que en la actualidad mantiene a 4 o 5 colaboradores, que lo ayudan.

Esto también está relacionado a que como dueño de un comercio, no puede buscar trabajadores que vivan muy lejos en zonas como "Tigre o Quilmes, tengo que buscar uno cerca de mi negocio porque si el tipo calcula lo que tiene de viático", se suma a la quita también de subsidios del transporte que elevaron los costos para poder circular en tren, subte y colectivo.

