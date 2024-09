Evangelio de hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024: "Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó: "El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo". En este sentido, "el don de Dios es la plenitud aniquilada" y también "el estilo del cristiano es buscar la plenitud, recibir la plenitud aniquilada y seguir por ese camino". El Papa enfatizó que este compromiso "no es fácil", pero el signo de avanzar en este camino de dar todo y recibir todo es la alegría.

La liturgia católica diaria ofrece una valiosa oportunidad para la reflexión espiritual, y la publicación de hoy resalta tanto la lectura recomendada como el santo del día, invitando a los fieles a profundizar en su fe.

Primera lectura para hoy, 25 de septiembre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura recomendada del día, que es del libro de los Proverbios 30, 5-9.

Las palabras de Dios son de fiar, él es escudo para los que esperan en él.

No añadas nada a sus palabras, te replicará y quedarás por mentiroso.

Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir: aleja de mi falsedad y mentira; no me des

riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan; no sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo: «¿Quién

es el Señor?»; no sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios.

Evangelio de hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024

También publicaron la lectura recomendada del santo evangelio según san Lucas 9, 1-6.

En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los Doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades.

Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles:

"No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero; tampoco tengáis dos túnicas cada uno.

Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio.

Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, como testimonio contra ellos".

Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la Buena Noticia y curando en todas partes.

Ferminio

Santo del día: Ferminio

Originario de Pamplona, España, Fermín (o Firmino) nació en una familia pagana pero creció con un sacerdote que lo educó en el cristianismo. Evangelizador de Francia, se convirtió en obispo de Amiens y fue arrestado durante las persecuciones. Negándose a abjurar, fue martirizado entre 290 y 303.