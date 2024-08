Evangelio de hoy, martes 27 de agosto de 2024: "¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello!"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco señala que el encuentro con Jesús a menudo despierta un sentimiento de asombro. Según el Papa, este asombro es una señal de que el encuentro con Dios es genuino y no simplemente rutinario, considerándolo un "certificado de garantía" de la autenticidad del encuentro espiritual.

Primera lectura para hoy, 27 de agosto de 2024

Según el Vaticano, la lectura para el 26 de agosto de 2024 es la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses, 2 Tes 2, 1-3. 14-17.

Hermanos: Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe en ninguna forma.

Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta.

Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras.

Evangelio de hoy, martes 27 de agosto de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Mateo, Mt 23, 23-26.

En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello!

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! ¡Fariseo ciego!, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera’’.

Santo del día: Santa Mónica

Mónica nació en Tagaste, en el norte de África (actual Túnez), en el año 331. En su juventud, se casó con Patricio, un hombre conocido por su carácter violento y su conducta mujeriega, a raíz de un acuerdo entre sus padres. Cuando le preguntaron por qué, a pesar del mal genio de su marido, él nunca la golpeaba, Mónica respondió: "Cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por mantenerme tranquila. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues... no peleamos."

Aunque esta actitud podría parecer sumisión o pasividad en la actualidad, en el caso de Mónica refleja una gran astucia y prudencia. Ella comprendía que la violencia engendra más violencia, y eligió el camino de la perseverancia, la caridad, la paciencia y la inteligencia como la mejor respuesta.

Santa Mónica desempeñó un papel muy activo en su familia. No cesó de rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de su esposo, lo que finalmente logró. Patricio se bautizó poco antes de su muerte y partió de este mundo como cristiano.