Evangelio de hoy, martes 13 de agosto de 2024: "¿Quién es el más grande en el Reino de los cielos?"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco recuerda que todos somos hijos, un hecho que nos dirige a reconocer que la vida no nos pertenece, sino que es un don recibido. A veces, corremos el riesgo de olvidar que no somos los dueños de nuestra existencia, sino que somos radicalmente dependientes. El Papa destaca que, a pesar de nuestras circunstancias y condición social, es motivo de gran alegría saber que, en cada etapa de la vida, seguimos siendo hijos.

Evangelio La liturgia católica diaria ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la palabra de Dios, y hoy no es la excepción. Freepik

Primera lectura para hoy, 13 de agosto de 2024

Según el Vaticano, la lectura para el 13 de agosto de 2024 es la profecía de Ezequiel, EZ 2, 8-3, 4. Esto dice el Señor: “Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte”.

Vi entonces una mano tendida hacia mí, con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí: estaba escrito por dentro y por fuera; tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: “Hijo de hombre, come lo que tienes aquí; cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel”.

Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: “Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy”. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: “Hijo de hombre, anda; dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras”.

Evangelio de hoy, martes 13 de agosto de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Mateo, Mt 18, 1-5. 10. 12-14. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Quién es el más grande en el Reino de los cielos?”

Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: “Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el Reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí.

Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo.

¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes, y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella, que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños’’.

Evangelio La liturgia católica diaria ofrece una oportunidad para la reflexión espiritual, y la publicación de hoy destaca tanto la lectura recomendada como el santo del día, invitando a los fieles a profundizar en su fe. Freepik

Santo del día: San Hipólito mártir

San Hipólito de Roma fue mártir, presbítero y antipapa, pero su fecha de nacimiento es desconocida y se cree que falleció alrededor del año 236. Antes de la publicación en 1851 de la "Philosophumena", recientemente descubierta, no se disponía de información auténtica y precisa sobre su vida debido a las declaraciones conflictivas que existían sobre él.

Eusebio de Cesarea lo describe como obispo de una iglesia en un lugar no especificado y menciona varios de sus escritos en su obra "Historia de la Iglesia" (VI.20.22). Por su parte, San Jerónimo también lo presenta como obispo de una sede desconocida, proporciona una lista más extensa de sus obras y relata que pronunció una de sus homilías en presencia de Orígenes, a quien hacía referencia directa (Hombres Ilustres 61).

La Cronografía de 354, en su Lista de Papas, menciona a Hipólito como presbítero, desterrado junto con el obispo Ponciano a la isla de Cerdeña en el año 235. El Calendario Romano, dentro de la misma colección, registra la festividad de San Hipólito el 13 de agosto, en la Via Tiburtina, y a Ponciano en la catacumba de Calixto (ed. Mommsen en "Mon. Germ. Hist.: auctores antiquissimi", IX, 72, 74).