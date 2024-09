Entregaron los Premios Fundación Bunge y Born Científicos 2024 a dos investigadores en Ciencias del Mar y la Atmósfera

Agregó: "Es indispensable que el apoyo a los científicos sea un pilar en nuestro país. La Fundación Bunge y Born le da un apoyo indisoluble a la ciencia. Creemos que, ante el debate generado en torno a las actividades científicas, tenemos que reaccionar con más ciencia para reafirmar nuestra convicción en favor de la comunidad. Seguiremos acompañando como lo venimos haciendo hace más de 60 años”, sostuvo el titular de la entidad.

La entrega de los Premios Científicos 2024 se realizó en el CCK Redes Sociales

Ambos fueron distinguidos por trabajar en las disciplinas que monitorean y pronostican el comportamiento de los océanos y la atmósfera, fundamental frente a los problemas actuales del cambio climático. El trabajo se centra en comprender y analizar los fenómenos climáticos y pronósticos actuales para anticiparse a los impactos negativos y desarrollar las oportunidades que éstos pueden generar.

El profesor en Oceanografía Alberto Piola recibió el Premio Fundación Bunge y Born Redes Sociales

En tanto, el profesor Alberto Piola remarcó: "Estoy entusiasmado y halagado por este premio... Me apasiona la magnitud del desafío: entender cómo funciona la tierra es un desafío casi filosófico de más de 2000 años y entender el mar es casi poético. La vida en la Tierra es posible en función del clima y depende principalmente del océano, ya que almacena enormes cantidades de calor y gases invernadero. Para entender esto la oceanografía requiere recursos técnicos y humanos altamente calificados, sin ellos no hubiéramos podido hacer las mediciones rigurosas de los últimos años”.

El Doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Juan Rivera fue distinguido con el Premio Estímulo Redes Sociales

El Premio Estímulo 2024, Juan Rivera, aseguró: "Este es un reconocimiento individual a Juan Rivera pero no hubiera podido llegar acá sin mis colegas y sin todos aquellos que confiaron en mi mirada para ver las cosas. Soy hijo de la universidad pública y no hubiera podido llegar hasta acá sin el CONICET”. Después sostuvo: "Trato de investigar para quien no tiene voz ni voto: la naturaleza. Necesitamos que las actividades humanas no se olviden de la naturaleza”.