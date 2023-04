Entregaron 3.300 tables tablets del programa Conectando Con Vos en Merlo

El Jefe de Gabinete de ENACOM, Ariel Martínez, celebró la llegada del programa al Municipio y destacó: “Nosotros vamos recorriendo el país con este programa Conectando Con Vos, recorremos todo a lo largo y a lo ancho del país, llevamos recorriendo más de 400 localidades, más de 20 provincias, el lunes estuvimos en Catamarca, ayer estuvimos en Jujuy y hoy estamos acá en Merlo. La verdad que estamos muy contentos porque ya llevamos entregando más de 140 mil tablets, y como dice nuestro presidente del organismo Claudio Ambrosini, es para checar la brecha digital y para estar con el Estado donde tiene que estar, con los más necesitados.”

tablets merlo enacom

A su turno, la intendenta de Merlo, Karina Menendez, enfatizó: “Esto se puede hacer porque hay un gobierno que se ocupa de nosotros, que se preocupa y que de verdad siente que hacía falta. Vieron que nosotros pasamos por una pandemia y estaba todo el mundo desconectado, no teníamos ni la posibilidad de poder vernos permanentemente a través de una Tablet o a través de un teléfono, eso pudo pasar porque el Estado anterior, el que se fue cortó este programa que se encarga de darle a los que menos tenemos, a los que más nos cuesta poder acceder a una tablet, eso no hay que olvidar”.

Asimismo, el intendente en uso de licencia y presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menendez, remarcó: “Esta herramienta que ustedes van a estar llevando, les va a servir para estudiar, les va a servir para trabajar, les va a servir para divertirse, no está mal divertirse y sobre todo en épocas tan difíciles. No está mal generar sonrisa a través de los contenidos de las redes, no está mal estar comunicado. Este esfuerzo que hacemos, hoy estamos entregando estas 3.500 computadoras, es una cifra grande, tiene un valor enorme, es verdaderamente un esfuerzo enorme que está haciendo el Gobierno Nacional a través de ENACOM”.

En el evento también participaron Lucas Scarsella; secretario de Desarrollo e Integración Social de Merlo, Silvana Sajana; secretaria de Educación, Deportes y Recreación, Walter Beltrán; director General de ANSES Merlo y Federico Bacino; director General de ANSES Libertad.

“Conectando con Vos” promueve el acceso equitativo a dispositivos TIC con el objetivo de facilitar la inserción, la integración y el desarrollo social mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El programa está destinado a beneficiar a aquellas personas que perciban pensiones, jubilaciones y planes sociales, también a estudiantes de escuelas primarias y secundarias y adultas y adultos mayores.