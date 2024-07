En medio de la ola polar hay cada vez más personas viviendo en la calle

En el programa Minuto Uno en C5N , con la conducción de Gustavo Sylvestre , el periodista Hernán Nucera recorrió las paradas que hacen desde la asociación Amigos del Camino, en noches en donde las temperaturas y las mañanas son bajo cero. "Estamos viendo cerca de 1.200 personas en la semana. Nos pasa eso y nos duele. Nos piden un pancito y no tenemos. Así no podemos continuar", aclaró una voluntaria.

La postal de los hombres extendiendo la mano por un pedazo de pan, un plato de comida, una frazada, y un poco de agua caliente para no perecer congelados al amanecer es la misma en distintos lugares clave en la ciudad más rica de la Argentina.

La mujer que asiste a los hombres aclara sobre su trabajo: "El corazón rojo que tenemos en las pecheras simbolizan el amor que ponemos". Había una parada en Aeroparque y ahora los desalojados están enfrente. "Éramos 150. Ahora se fueron todos. Yo no tengo miedo. Con lo que trabajo ayudo a mis hijos pero igual no me alcanza", detalló un indigente. Otro relató que le pidieron 50 mil pesos para pagar una habitación.

En los paradores no les gusta estar, porque "roban y están llenos de piojos", prefieren quedarse en la entrada de un banco: "Yo quiero conseguir un trabajo porque sino la cabeza no me trabaja en forma natural". El hombre destacó que siempre trabajó, como vendedor ambulante, tiene 56 años pero ya no tiene qué vender.

Están los que padecen esta situación desde el momento que asumió Javier Mieli y la economía formal y más aún la informa cayó en bancarrota. "Estoy en situación de calle hace 6 meses, tiene una pensión y con 60 años nadie lo toma. Es difícil encontrar trabajo, tiene 2 idiomas, es licenciado, y aclaró que "en mi caso me jodió muchísimo que me hallan atrasado el pago en dos veces", por lo que no llegó a pagar la pensión y quedó en situación de calle.

Lo pero de vivir sin techo es "la vergüenza", y que "nos miren mal". Las fiestas también son momentos sensibles para ellos. La situación es extrema: "Hace 8 meses que estamos así, nos levantamos y no sabemos qué nos va a pasar durante el día", agregó otro hombre que se reconoció creyente.

Todos pasan al lado, pocos se conmueven, muchos miran como si no los vieran. Muchos fueron desplazados de las calles y las veredas de los barrios porteños por decisión del jefe de Gobierno Jorge Macri pero como dice el refrán "no se puede tapar el sol con las manos". Es un ejército de personas sin vivienda, y expuestas al frío extremo que temen literalmente por sus vidas.