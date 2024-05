En Gran Bretaña quieren prohibir la educación sexual en las escuelas

El Gobierno británico quiere garantizar que los niños menores de 9 años no aprendan “cosas demasiado complejas o sensibles” para comprenderlas en la escuela primaria.

"Las escuelas no deben enseñar el concepto de identidad de género", señaló el Gobierno británico por considerarlo una "teoría controvertida"

El Gobierno conservador británico, quiere prohibir la educación sexual para los estudiantes menores de nueve años al considerar que la identidad de género, “una teoría controvertida” y no debe enseñarse en las escuelas.

Estas propuestas, anunciadas unos meses antes de las elecciones generales y que deben tener lugar antes de finales de enero de 2025, representan la primera gran revisión en cinco años de la educación sexual en las escuelas. “Las escuelas no deben enseñar el concepto de identidad de género”, señaló el Gobierno a través de un comunicado, hablando de una “teoría controvertida”.

Al mismo tiempo, la ministra de Educación, Gillian Keegan, aseguró que “hay muchos puntos de vista controvertidos en este tema de identidad de género, de ideología de género”. De igual modo, se anunció que en la escuela secundaria sí habrá cursos sobre orientación sexual, durante los cuales se podrá discutir el cambio de género.

“Es importante que las escuelas adopten un enfoque cuidadoso a la hora de enseñar este tema delicado y no utilicen material que presente opiniones controvertidas como si fueran hechos”, insistió el Gobierno.

La educación sexual en menores de 9 años será prohibida en las escuelas en Gran Bretaña

El Gobierno de Gran Bretaña aseguró que la educación sexual “no se impartirá” antes de los 9 años, y luego deberá enfocarse “desde un punto de vista puramente científico", indicó el ejecutivo.

En ese sentido el ministerio de Educación aseguró que quieren “garantizar que los niños no aprendan cosas demasiado complejas o sensibles para comprenderlas en la escuela primaria”. “Los padres confían en que cuando envíen a sus hijos a la escuela estarán seguros y no se verán expuestos a contenidos perturbadores que no sean apropiados para su edad”, afirmó el primer ministro Rishi Sunak, en el citado en el comunicado.

Los profesionales de la educación compartieron sus preocupaciones tras estos anuncios gubernamentales. “No hemos visto pruebas claras de que las escuelas estén exponiendo actualmente a los estudiantes a contenidos inapropiados”, respondió Elizabeth West, directora de un grupo de 17 escuelas.

El secretario general del sindicato Asociación Nacional de Directores de Escuela, Paul Whiteman, indicó que “estos límites rígidos” a la educación sexual podrían llevar a los niños “a buscar información en fuentes menos confiables”.