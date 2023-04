El video viral de un inquilino en TikTok: "Queremos alquilar, no entrar en la NASA"

Un humorista del norte argentino compartió unas imágenes y fue furor en las redes sociales con un paso de comedia sobre el difícil momento de los inquilinos donde destacó: "Queremos alquilar, no entrar en la NASA".

En el video se escucha a la empleada de la inmobiliaria o supuesta dueña pedir: la PlayStation 1, el Santo Grial, las esferas del dragón, una caja misteriosa de Mario Bross, una Copa del Mundial gigante y dos garantes, uno de ellos muy particular, el "Gauchito Gil".

Ante la situación económica para hacer frente a un alquiler, el cómico cumplió los requisitos hasta al Gauchito Gil, pero que no le sirvió porque todo terminó mal por una prohibición para su gato porque "en el lugar no aceptan mascotas" y por lo que destacó: “queremos alquilar, no entrar en la NASA”.