El Talar: una joven murió tras ser atropellada por un conductor borracho

Horas más tarde se entregó en la Comisaría 3ra de la localidad bonaerense de Pablo Nogués, donde fue identificado como Matías Leonardo Martínez, de 31 años. Fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo con 1,38 gramos de alcohol en sangre.

Martínez quedó detenido, acusado del delito de "homicidio culposo" y "lesiones culposas", y será indagado en las próximas horas. La causa quedó a cargo de la fiscal María Virginia Toso, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato.

Parte médico de la joven atropellada en El Talar

Melanie Dalmaris, la segunda joven atropellada en El Talar, está internada en terapia intensiva y su pronóstico es crítico. "Nos dijeron que tiene muerte cerebral y están esperando que ella se despida, que deje de latir su corazón", contó su hermana Evelin a C5N.

"Desde ayer que lo único que hago es estar acá en el hospital. No quiero ni mirar los videos. Casi siempre iban ahí, ayer era el cumpleaños de Brenda y fueron para festejarlo. No tengo palabras. Desde ayer nos están diciendo que se va a morir", se lamentó.

Evelin pidió que Matías Leonardo Martínez, el hombre que las atropelló, "no salga" y "pague por lo que hizo". "Me da pena porque arruinó la vida de dos chicas jovencitas, de dos familias, y además se arruinó la vida él. Por ser un inconsciente, ahora va a estar en la cárcel y creo que la culpa va a ser terrible. No tengo nada para decirle; ya con lo que hizo tiene suficiente", sostuvo.