El señor de las golosinas y su increíble colección de 17 mil envoltorios

Colección Señor de las golosinas La colección de Claudio Mañas es una verdadera mina de oro en el mundo del coleccionismo.

Claudio desde chico es Chicle, bautizado así por su devoción hacia las golosinas. Oriundo de Lanús, tiene 46 años y trabaja en su estudio ubicado en el corazón del barrio porteño de Once, donde tiene casi toda su colección. "La nostalgia vive conmigo constantemente, pero no me la paso llorando", reflexionó en una charla con C5N.com