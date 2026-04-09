"El reverso de la memoria": una obra que interpela el presente a 50 años del Golpe Escrita y dirigida por Marcos Arano Forteza, propone un viaje entre el humor y la crítica para pensar la memoria colectiva en tiempos de negacionismo. Por Marcos Príncipi + Seguir en







"El reverso de la memoria": una obra que interpela el presente a 50 años del Golpe. Gentileza de Gustavo Gorrini

Una obra que se inscribe de lleno en el debate en torno a la historia Argentina a 50 años del último golpe cívico-militar. Con un lenguaje que combina lo onírico, el grotesco y el humor, El reverso de la memoria se mete en una zona incómoda: la disputa por la memoria en un contexto político que volvió a poner en cuestión consensos que parecían saldados. “El puntapié inicial fue ver al actual Gobierno discutir lo que creíamos que era un debate cerrado como los hechos ocurridos en la última dictadura”, explicó el autor y director, Marcos Arano Forteza.

La obra sigue a “La Solicitante”, una mujer que irrumpe en un ficticio Ministerio de la Memoria, devenido en subsecretaría, desfinanciada y atravesada por el caos, para reclamar por la manipulación de sus recuerdos. Acompañada por un bufón que oficia de guía, atraviesa oficinas y criaturas que condensan los últimos 50 años de historia argentina.

“Buscamos indagar qué pasa con la memoria. Cada gobierno pretende construir su relato y al mismo tiempo borrar todo. Ni hablar cuando aparecen las derechas de este país que son desaparecedoras”, sostuvo Arano Forteza a C5N, una definición que atraviesa toda la pieza.

En ese recorrido, la obra pone en tensión disputas políticas atravesando distintos momentos de la historia nacional. “Somos los festejos del Mundial 78, la lucha de las Madres, las tapas de los 90, la Carpa Blanca. Recordar los 50 años es también asumir lo mutable que es el temperamento de nuestra sociedad”, planteó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reverso de la Memoria (@reversodelamemoria.obra) El espectáculo, con música en vivo y un elenco numeroso, apuesta a un dispositivo artesanal donde el humor funciona como herramienta política. “Es una herramienta. Abre ranuras para abordar temas difíciles y genera complicidad colectiva”, explicó el director, quien propone una experiencia que combine risa, incomodidad y reflexión.

En tiempos donde resurgen discursos negacionistas desde el poder, El reverso de la memoria se presenta como una intervención artística que busca disputar sentidos. “Nos interesa revalorizar la memoria. Que la gente haga el acto memoria. Que no nos olvidemos tan fácil”, sintetizó su creador. Con funciones todos los viernes y una sala de capacidad reducida, la obra se suma a la agenda cultural que, a medio siglo del golpe, vuelve a poner en escena una pregunta central: qué recordar y cómo hacerlo en una Argentina donde la memoria sigue siendo territorio de disputa. El reverso de la memoria: ficha técnica y funciones Estreno: viernes 10 de abril, 21 h. Funciones todos los viernes en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Localidades disponibles en Alternativa Teatral y boletería. Descuentos para estudiantes y jubilados. Dramaturgia y dirección general: Marcos Arano Forteza.

Dirección musical: Daniel Di Pace.

Elenco: Alejandro Pavesi, Magalí Meliá, Marcela Morales, Marcos Arano Forteza, María Florencia Groppo, Martín Papanicolau, Martín Tell, Miguel Zagaria, Paula De La Cruz, Rosana Kreimer, Saba Sultani y Sergio Catallani.

Músicos en escena: Damián Gardiol, Lucía Fondini, Luleka, Mel Meza, Pina González y Yadia Barreto.

Diseño gráfico: Martín Papanicolau.

Iluminación: Horacio Chino Nouvelle.

Vestuario y maquillaje: Silvia Zavaglia.

Escenografía: Gabriel Díaz.

Producción ejecutiva: Rosana Kreimer.

Asistencia de dirección: Rosario Suban.