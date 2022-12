El país europeo que busca argentinos para trabajar y ganar en dólares: cómo aplicar

A pesar de el idioma puede ser expulsivo, algunas de las empresas no requieren como algo excluyente tener un nivel avanzado de sueco, sino que pueden postularse personas que su nivel sea de intermedio a bajo, principalmente en aquellos que requieran atender al público.

Pero lo que si recomiendan desde las páginas de empleo es tener un nivel intermedio de inglés, ya que es el idoma que predomina en Europa.

Si bien existe el trabajo por temporadas, el verano es la época más recomedable para ir, entre junio, julio y agosto, donde los sectores turísticos necesitan más empleados y publican diferentes ofertas.

Bandera Suecia.jpg

Dónde buscar trabajo en Suecia online

Una de las posibilidades es viajar al país con un trabajo desde Argentina, para ello existen diferentes páginas webs donde se pueden buscar oportunidades. Desde el sitio Yo Me Animo y Vos, recomiendan las siguientes:

The local

Career Builder

Jobb.blocket.se

Jobb safari

Metro jobb

Stepstone

Cuáles son los puestos que busca Suecia ocupar con argentinos

Existen diferentes empresas orientadas a buscar talentos con perfiles IT como: Senior Technical Artist ,Senior DevOps Engineer y Senior C++ Developer.

En suecia no hay un sueldo mínimo establecido por ley, los ingresos dependen del rubro al que se dediquen. En el sitio de Yo Me Animo y Vos, explican que "un sueldo promedio en un trabajo no calificado (como camarero, barman, limpieza, etc.) les queda entre KR 16.000 (u$s1.546) y KR 18.000 (u$s1.739) en mano".

Requisitos para trabajar en Suecia

Para poder trabajar primero se necesita obtener una visa de trabajo, que se obtiene mediante un procedimiento sencillo pero que para ello ya se debe tener una oferta de empleo cerrada.

Pasaporte vigente

Oferta de trabajo

Oferta salarial

Compromiso del empleador

En un principio la validez de la visa es por dos años, pero se puede extender a dos años más.