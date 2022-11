El novio detenido de Eliana Pacheco escribió desde la cárcel: "No vamos a parar hasta que se sepa la verdad"

Videla permanece en prisión por el delito de robo con arma mientras la Justicia continúa la investigación por el crimen de la chica. Desde la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, Videla agregó: "No dejo de pensarte ni un segundo, te amo más que a mi propia vida, te prometo que vamos a hacer justicia no vamos a parar hasta saber la verdad, te lo juro por mi vida, que se va hacer justicia".

Videla Maximiliano Maximiliano Videla con Eliana Pacheco.

"Te extraño a cada segundo vida, no paro de pensarte amor tenía ganas de escribirte lo que siento por más que hablen cosas de que no son que nunca nos importó, por que éramos el uno para el otro, hoy te extraño cada vez más, ni un segundo dejo de ver tu sonrisa, se me caen las lagrimas del dolor que siento, no sé como seguir", añadió.

"Gracias a toda la gente que nos ayudó a buscarla, que compartió, que hizo lo que pudo, información que nos dieron, números de teléfonos, a todos los que realmente ayudaron de corazón y no juzgó", escribió Videla.

"Uno no elige de quién se enamora, si te brindan amor puro y sincero no importa tu pasado, en vez de hablar de la gente peleen para que dejen de pasar estas cosas que para los hijos (y la) familia es doloroso", concluyó

La carta completa de Maximiliano Videla sobre la muerte de Eliana Pacheco

Maximiliano Videla carta Facebook

Allanaron la celda del novio de Eliana Pacheco

El viernes pasado, el día en que encontraron el cuerpo sin vida de Eliana Pacheco, la Policía de la provincia de Buenos Aires allanó la celda de Maximiliano Fabián Videla, el novio de la joven de 24 años que se encuentra detenido en Olmos condenado a ocho años de cárcel por homicidio, con el beneficio de las salidas transitorias.

Videla no fue allanado por el asesinato de su pareja, quien según determinó la autopsia fue asfixiada con bollos de papel en la garganta hasta la garganta, sino por el robo de un auto a punta de pistola en una salida transitoria.

En el allanamiento se secuestró el teléfono del joven junto a otros seis aparatos de sus compañeros de celda. Todos los aparatos serán peritados y la información que sirva para esclarecer el crimen de Pacheco será comunicada a la fiscal Virginia Bravo, encargada del caso.