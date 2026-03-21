El mundo del periodismo despide a Ernesto Cherquis Bialo: "Una mente brillante"

Gustavo Sylvestre, Néstor Centra, Leonardo Gentilli, Walter Safarian, entre otros, fueron algunas de las figuras que dejaron su mensaje.

El fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo a sus 85 años luego de una larga lucha contra una enfermedad conmovió al mundo de la televisión por su extensa trayectoria como profesional, no solo como periodista, sino también como maestro. Diferentes figuras del mundo de los medios lo despidieron con sentidos mensajes.

Durante su extensa carrera cubrió 144 títulos mundiales de boxeo , múltiples Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. Entrevistó a figuras como Muhammad Ali, Pelé, Maradona y Bobby Fischer, consolidándose como una de las plumas más respetadas del periodismo deportivo.

También incursionó en radio. Condujo La Oral Deportiva en Radio Rivadavia entre 1994 y 2001 y pasó por emisoras como Splendid y Mitre. En televisión, participó en programas emblemáticos como Tribuna Caliente, Polémica en los Estadios y Telefe Noticias.

En el ámbito institucional, entre 2008 y 2016 fue director de Medios y Comunicación de la AFA y vocero de Julio Grondona y luego Luis Segura. Ese rol lo puso en el centro de la información del fútbol argentino institucional.

En 2024 también fue nominado al Salón de la Fama del boxeo internacional en la categoría Observadores, en reconocimiento a sus aportes como narrador y cronista del boxeo mundial.

Uno de los primeros periodistas que lo despidió fue Pablo Ladaga, quien escribió: "Se nos fue un maestro, un amigo. Periodista de raza, de esos que no vamos a recuperar. A la mañana tuve la posibilidad de venir a despedirlo, estaba sedado, con oxígeno. La doctora nos dijo que nos iba a escuchar", expresó.

Néstor Centra expresó: “Adiós, Cherquis. Hasta siempre. Nuestra última foto juntos. Gracias por esa clase magistral en la UNDAV. Otro día contaré anécdotas de los años en Rivadavia. Hoy toca despedirlo”.

Ernesto Cherquis Bialo Joel Coroleu

A esto se sumó Pablo Gialt, quien puso: "Mucha tristeza por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo. Un periodista de raza que pierde la profesión. Mis condolencias a su familia. En especial a su hijo Gustavo, compañero de muchos años. Que en paz descanse".

“Ernesto Cherquis Bialo es uno de los mejores periodistas que conocí. Laburé con él en televisión. Una mente brillante”, detalló Walter Safarián. Augusto César se sumó: “Murió Ernesto Cherquis Bialo. El extraordinario periodista tenía 85 años. Un maestro para todos nosotros. Lo vimos y lo escuchamos durante tantos años. Dueño de un decir irrepetible y un manejo del lenguaje que solo los de su nivel tenían”.

Leonardo Gentilli también le escribió: “Se fue un gran maestro que honró nuestra profesión. Sabio y comprometido hasta el último suspiro. Hasta siempre, Ernesto Cherquis Bialo. Voy a extrañar esas charlas en las que tanto me ayudaste a ser mejor".

Por otra parte, Martín Liberman indicó: “Tuve el honor de trabajar con él. Un tipo muy preparado, muy capaz. Por encima de la media. Al principio nos llevamos mal. Después nos llevamos muy bien y le expresé mi admiración. QEPD Ernesto. Chau, maestro".

Gustavo Sylvestre lo despidió con una foto y un emotivo mensaje: "Hasta siempre, querido y respetado Cherquis. Voy a extrañar tus columnas brillantes de los viernes. Sabemos que lo hacías con mucha felicidad y profesionalismo".

Por último, entre muchos más mensajes, Nacho Prieto: “Murió Ernesto Cherquis Bialo. El hombre que cambió mi vida para siempre en el Periodismo. Yo tenía 19 años. Cubría Huracán para la Oral Deportiva. Cherquis me mandó al Accidente de Lapa el 31/7/1999. Me transformó en un Periodista del Noticiero. Gracias por Siempre Ernesto”.