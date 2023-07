El hermano de Natacha Jaitt apuntó a las mafias: "La mataron el día del cumpleaños de Mirtha Legrand"

En este sentido, mencionó a algunos de los que estuvieron en el lugar en el que murió Natacha Jaitt. "Iban a buscar todo relacionado a los que estuvieron esa noche, es decir Gonzalo Rigoni, Bartolín, Gaspar Fonolla, Lissa Vera, Marcelo Crescini, Belaztiqui Duarte. Después dijeron que todo lo que sea relacionado a otros delitos, iba al juez de garantías para que decida qué hacer", expresó.

Luego, mencionó un presunto vínculo entre un famoso y la pedofilia, aunque no reveló de quién se trataría: "Lo que me llama la atención es que dijeron que no iban a poner nada referido a la muerte y entregaron un chat con un famoso comprometedora con la pedofilia. Eso me llama la atención, el por qué tiraron a uno y a nosotros no. A mí no me dejaron ser parte del análisis de la información".

En tanto, cuestionó que en la investigación no se consideren más chats de su hermana. "Pusieron conversaciones de Natacha con amistades en la que hablaban de su salud. Dicen que de sus últimas 50 conversaciones les pareció relevante 3. ¿Con qué criterio no cuentan las otras? ¿No se va a revisar todo? Esto es como una revisión parcial. ¿Quién sabe dónde está el causal?", apuntó.

Ulises Jaitt, a su vez, criticó la demora en la apertura de la tablet y marcó quién asesinó a Natacha Jaitt, según él. "¿Cómo vas a encontrar algo de la muerte de Natacha? No tiene sentido. Lo de la tablet fue una excusa para cajonear la causa, podrían haberla desbloqueado antes, fue asqueroso que hayan tardado tanto. Gonzalo Rigoni es el asesino".

"Natacha no muere por consumir por su propia voluntad. La hipótesis es que le puso droga en la bebida y quedó inconsciente. Pedimos la indagatoria de Rigoni pero no tenemos novedades, es un protegido", sentenció.

Por último, recordó que la modelo falleció el mismo día en el que la conductora Mirtha Legrand cumplió años, después de que en su programa haya denunciado una supuesta red de pedofilia. "Natacha fue captada por los servicios de inteligencia, son los que le proveían parte de la información que ella manejaba y fue la que tiró en la mesa de Mirtha. A Natacha la matan el día del cumpleaños de Mirtha. Las mafias son así", enfatizó.