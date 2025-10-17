17 de octubre de 2025 Inicio
El Gobierno oficializó el lanzamiento del sistema RUNA: se podrán inscribir autos online a menor precio

Tras el anuncio del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se reglamentó este viernes a través de la Disposición 745/2025 del Boletín Oficial.

Por
Los autos podrán inscribirse online.

El Gobierno anunció el lanzamiento del sistema Registro Único Nacional de Automotores (RUNA) para inscribir automóviles. Lo hizo mediante la Disposición 745/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La línea 148 está de paro.
PARO de COLECTIVOS en el AMBA por TIEMPO INDEFINIDO: qué línea no presta servicio

El sistema ya rige desde febrero pasado para motos, pero desde este jueves, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio confirmó que permitirá inscribir vehículos de manera online y un 20% más barato. “A través de una plataforma web vas a poder inscribir vehículos 0km de manera 100% online y 20% más barato”, destacó el funcionario.

En la misma línea, explicó que ahora las concesionarias tendrán chapas patente para colocar en los vehículos inscriptos de manera digital a través del RUNA.

Sturzenegger

La nueva normativa fue celebrada por el ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien escribió: "La disposición 745/25 de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, publicada hoy con firma de su director Patricio Gilligan, completa el circuito para la digitalización total de la inscripción de los vehículos nuevos que ya no requiere presencia física alguna ni de vendedor ni de comprador en ninguna de sus etapas".

"Es un primer paso para la digitalización plena de todas las transferencias de automotores. Damos así un paso más en la reforma de este trámite que tanto nos irrita a los argentinos", indicó.

RUNA

