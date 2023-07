El ex piloto de la NASA que afirma haber tenido contacto con extraterrestres

El John Lear es un ex piloto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y se hizo conocido no solo por su carrera, sino también por las teorías que formuló sobre encuentros con extraterrestres luego de un avistamiento de un ovni en 1988. Según él, e l gobierno de Estados Unidos oculta información sobre ese hecho y sobre la tecnología que utilizan.

Quien formó parte de la NASA, la CIA y la industria aeronáutica, además, sostiene que hay una base extraterrestre en la Luna . En una entrevista con The Jeff Rense Program declaró: "En 1985, vi tecnología que ni siquiera podrías imaginar. También vi seres que no parecían humanos en la misma área donde se estaban probando estas tecnologías avanzadas. No tengo ninguna duda en mi mente de que son extraterrestres".

Quién es John Lear, el ex piloto de la NASA

Nació el 28 de diciembre de 1942, en Long Beach, California, Estados Unidos. Fue piloto de la CIA y de la NASA y es hijo del creador de aviones de combate Learjet, William Lear. Vuela desde los 17 años y sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en la Guardia Nacional Aérea de Nevada. Fue piloto tanto de pruebas como de líneas aéreas comerciales.

John Lear Redes sociales

Además de su trabajo, a partir de un avistamiento de un ovni que tuvo en uno de sus vuelos, empezó a impulsar teorías sobre la existencia de seres de otros planetas que llegaron al nuestro y que además el gobierno estadounidense oculta información. Para él, desde la Casa Blanca se está trabajando en tecnología que se pueda llegar a utilizar en caso de contacto con extraterrestres.

Cómo fue la experiencia con los extraterrestres

El encuentro más destacado fue en 1988 mientras volaba un avión Boeing 747 como piloto para una compañía aérea. Según sus declaraciones, él y su copiloto vieron un objeto en forma de cigarro volando a gran velocidad cerca de su avión. Este objeto estuvo visible por 3 minutos y luego desapareció. Para él, esta fue una prueba contundente de que existen: "Hay vida allí afuera. Y no estamos solos. Hemos sido visitados por seres de otros planetas desde hace cientos de miles de años", contestó en una entrevista con Michael Salla.

Por sus declaraciones y teorías fue entrevistado en numerosos medios de comunicación que suelen cubrir esta temática, tales como Coast to Coast AM, The Jeff Rense Program y Radio Mysterioso. En estos programas habló por ejemplo de la tecnología de los ovnis: “He visto con mis propios ojos hechos que demuestran que el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando en tecnología anti gravedad y ha hecho acuerdos secretos con los extraterrestres". También fue el autor de declaraciones como esta: "Hay una base extraterrestre en la Luna, y se han hecho fotografías y se han tomado medidas para mantenerlo en secreto. El gobierno de Estados Unidos, Rusia y China están trabajando juntos en un programa espacial conjunto y secreto para combatir una invasión extraterrestre que saben que va a venir".

John Lear Science

La principal teoría del ex piloto de la NASA sobre los extraterrestres

Además de su carrera como piloto y del rol mediático que gira en torno a este tema, es también un fuerte defensor de la necesidad de que se divulgue la información sobre la existencia de la vida extraterrestre y los ovnis. Sobre este tema escribió varios libros ya artículos, como "El Informe Alien" y "El Gran Encuentro". También participó de varios eventos y conferencias relacionados con ovnis y ufología.

Para él, en la Luna hay una base extraterrestre, de la cual vio que hay registros fotográficos. También asegura que los gobiernos de los Estados Unidos, Rusia y China se encuentran trabajando en un programa espacial que les permita poder combatir una invasión extraterrestre.

En estos años ha reunido críticas que lo defienden y otras en las que lo consideran un conspirador y divulgador de teorías infundadas. Pese a esos comentarios él sigue con su trabajo dedicado a la búsqueda de información y elaboración de teorías sobre estos fenómenos.