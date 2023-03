El escalofriante testimonio del testigo que grabó a un OVNI en Santa Cruz

Un nuevo avistamiento Ovni sorprendió a los habitantes de la provincia de Santa Cruz . Un vecino logró grabar un video de un Objeto Volador No Identificado sobre el lago Buenos Aires. El escalofriante testimonio del testigo maravilló a los seguidores del fenómeno: "La curiosidad te inmoviliza" .

En esta ocasión, un vecino que vive cerca del lago Buenos Aires ubicado en Santa Cruz, logró captar este fenómeno y en diálogo con Radio Nuevo Día FM 100.9 contó con lujo de detalles lo que le ocurrió ese día.

"Dos veces los vi en el aire suspendidos. Aparecieron como de la nada. Estaba parado arriba de un médano. Un día me fui a pescar y alrededor de las tres de la tarde vi algo blanco que bajaba; pensé que era la luna, pero a esa hora no podía ser. Levanté la vista y estaba ahí", explicó Juan, el testigo.

En esa línea añadió que "siempre andaba con una camarita para filmar paisajes y captar el canto de los pájaros. Me quedé tan impresionado que no saqué la cámara ese día. Lo único que me interesaba era observar el fenómeno. La curiosidad te inmoviliza".

Ovnis: cómo es la app para reportar objetos extraños en el cielo

Una startup creó una aplicación para reportar Objetos Voladores No Identificados en el cielo. Todos aquellos que experimenten un "encuentro cercano del tercer tipo" en el cielo, tienen la posibilidad de dejarlo plasmado en una base de datos. Los avistamientos aumentaron desde que Estados Unidos derribó un globo que sobrevolaba a gran altitud sobre el lago Hurón, Míchigan.

Desde la aparición del supuesto globo "espía" Chino en Estados Unidos. El interés del fenómeno creció, el Pentágono dio su versión sobre los objetos voladores no identificados (Ovnis) que detectaron en el espacio aéreo, pero no fue suficiente para calmar las aguas.

A pesar que hoy en día, todas las personas cuentan con una cámara en su celular. El registro de los Objetos Voladores No Identificados, casi siempre es en muy mala calidad o con imágenes que generan duda. Existen expertos que se dedican a estudiar cada elemento que componen las fotografías, pero a ciencia cierta no se contabilizan.