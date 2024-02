El duro testimonio de uno de los sobrevivientes del choque en México

“Si ustedes no me abandonan les prometo que no los voy a abandonar”, prometió Yamil Figallo Instagram

El siniestro ocurrió el último domingo provocando la muerte de cinco argentinos y un mexicano, que se encontraba en la combi turística. Los voceros de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo indicaron que las personas que perdieron la vida son Vanesa Paola Silvia Díaz, Ezequiel Hernán Sibella, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel Alejandro López.

Los cinco argentinos se encontraban de vacaciones y el mexicano que también murió fue el chofer de la camioneta de transporte.

El duro testimonio de Yamil Lucas Figallo tras el choque en México

Días después del accidente Yamil Figallo, uno de los únicos sobrevivientes recurrió a sus redes sociales para contar cómo está del accidente ocurrido durante el fin de semana en Paya del Carmen, México.

“Tengo 9 fracturas, 6 costillas, son 3 de cada lado, 3 vértebras de la columna, 2 lumbares y una torácica”, relató y agradeció “a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo que me están dando”.

Además, relató que siguen “haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien”. “En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes”, pidió apoyo.

“Desde mi lugar, mi más sentido a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la familia del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos”, concluyó.